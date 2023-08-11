夏威夷野火至少36死 上萬居民流離

美國夏威夷茂宜島（Maui）多處野火因颶風帶來的強風而迅速擴散，至九日至少造成卅六人死亡，廿多人嚴重燒傷，成為美國近年來死傷最慘的火災。至少十幾個民眾跳海逃生被救起，上萬居民流離失所，多處發生停電，許多遊客緊急搭機撤離，茂宜島西岸觀光景點拉海納鎮受災嚴重，恐需多年才能復原。

紐約時報報導，野火八日開始延燒，距離當地八百多公里的颶風「多拉」外圍環流帶來強風助長火勢，茂宜島西岸具有歷史的拉海納鎮（Lahaina Town）觀光客最多的臨海街幾乎全毀，該鎮至少兩百七十多棟建築受損。

郡政府徹夜上傳上網的照片顯示，拉海納鎮鬧區一片火焰，古蹟區商店及民宅屋頂火光沖天。火勢在當地時間九日晚間已大致撲滅，但現場仍在冒煙。夏威夷州副州長魯克表示，「復原之路將很漫長，重建將費時好幾年」。

近幾天茂宜島風速曾達每小時一百公里，八日稍早獲得控制的火勢受強風吹襲，數小時後又起。消防局助理局長吉塞亞說：「火焰可能距離民宅幾公里，但一、兩分鐘就燒過來。」

由於陣風強勁，消防直升機一度無法從空中灑水救災或評估火場範圍，路上的消防隊員則常遭遇樹木與電線傾倒而無法抵達火場。

夏威夷州和茂宜郡政府表示，消防人員持續滅火之際，已經在拉海納發現卅六具罹難者遺體。

目前受災面積已超過八百公頃，住宅、商家、公用設施都遭大火吞噬。夏威夷州緊急事故管理局指出說：「強陣風和天候乾燥，使得夏威夷大部分地區處於紅色警戒。」

夏威夷州運輸局官員斯尼芬表示，有超過一萬一千名遊客從茂宜島撤離。副州長魯克已代出外旅遊的州長宣布緊急狀態，啟動國民兵救災。

海岸防衛隊船隻八日前往茂宜島觀光區的火場外海，援救躲避火勢及濃煙而跳海逃生的人。海岸防衛隊說，拉海納外海共救起十二人。