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曾揚言要槍殺拜登！美猶他州男子在住家遭FBI擊斃

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
FBI在猶他州擊斃一名揚言要槍殺拜登的男子。美聯社
FBI在猶他州擊斃一名揚言要槍殺拜登的男子。美聯社

美國聯邦調查局（FBI）人員9日在試圖逮捕一名在網上威脅要謀殺總統拜登的猶他州男子時，開槍將該男子殺死，距離拜登原定訪問猶他州前約12小時。

衛報報導，FBI發聲明稱，槍擊事件發生於9日上午6時15分，FBI特工正試圖對羅伯森（Craig Deleeuw Robertson）位於猶他州鹽湖城南部普羅沃（Provo）一處寓所執行搜查令。

拜登原定於9日稍晚訪問猶他州。FBI正在審查這起槍擊事件。

羅伯森的一名鄰居庫柏（Cooper Robinson）表示，上午5時半左右，他正在遛狗，當時看到五六輛警車包圍羅伯森的家。

庫柏說，從他所在的地方看不到太多東西，但聽見巨響，猜測那是閃光彈。並稱當時聽到特工們用麥克風講話，叫對方舉起雙手，並重複了幾次。

根據起訴文件，羅伯森7日曾就拜登到訪猶他州之行發出威脅，稱自己「要準備好一套迷彩服和狙擊步槍」。

文件還指，羅伯森涉嫌密謀在停車場暗殺起訴前總統川普的紐約地區檢察官布拉格（Alvin Bragg）。

NBC報導，羅伯森還提及許多其他政客，包括紐約州檢察總長詹樂霞（Letitia James）、美國司法部長賈蘭德（Merrick Garland）和加州州長紐森（Gavin Newsom）。

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