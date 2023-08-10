圍堵3科技領域 美祭對中投資限令

紐約時報等媒體報導，美國拜登政府計畫九日下午（台灣時間十日早上）公布命令，限制投資中國大陸某些先進產業。支持者主張，為保護美國國家安全，此舉不可或缺，但這麼做將惹惱北京。

拜登政府官員強調，儘管尋求對抗來自大陸的安全威脅，但無意干擾美國企業與大陸的合法生意，因此該限令中採取全面限制的部分，將嚴格鎖定少數恐有助共軍或政府監控人民的產業。

值此美中經濟衝突之際，這將是美方採取的首波重大措施之一，可能為華府今後對美中投資祭出更多限令鋪路。

知情人士說，該限令將禁止美國私募股權和風險投資公司，投資大陸某些高科技業，例如量子電腦、人工智慧（ＡＩ）與先進半導體，以避免美國資金和專業知識流入大陸。拜登這項行政命令亦將要求在大陸投資其他產業類別的美國公司，必須向美國政府通報其投資活動，使華府更清楚美中金融往來。

華府智庫戰略暨國際研究中心主任班森說，有愈來愈多證據顯示，美國資金正被用於提升共軍能力，美方也缺乏充分的方法防止這種活動。

北京政府長久以來限制個人及公司的某些對外投資，台灣和南韓也就對外投資設限。然而，除因國安風險而審查大陸對美投資作為，美國迄今大多未干涉美中間的資金流動。幾年前，美國決策者還致力替美商拓展大陸金融市場。

過去幾年美中關係緊張，美中間的投資已銳減。但風險投資與私募股權公司持續尋求獲利豐厚的合作契機，希望進入大陸欣欣向榮的科技業。

美國國內對這項最新限令看法不一。部分共和黨議員批評，從計畫到推出拖延太久，限制力道也不夠。美國眾院七月就曾致函四家美國風險投資公司，關切它們投資大陸ＡＩ和半導體企業。

華府智庫彼得森國際經濟研究所研究員羅迪則主張，由於其他國家仍會繼續與大陸建立科技夥伴關係，大陸也沒有資本短缺問題，因此該限令反而將讓美國經濟處於不利境地。羅迪說，去年及前年美資在對中直接投資占比不到百分之五，除非其他主要來源國跟進實施類似限令，否則只是浪費時間。