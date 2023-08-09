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AI成照護幫手 調查：美國人年老願接受機器人照護

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
美國成年人表示，未來願意讓機器人輔助生活的比率不低。(Photo by Susan Jane Golding on Flickr used under Creative Commons license)
美國成年人表示，未來願意讓機器人輔助生活的比率不低。(Photo by Susan Jane Golding on Flickr used under Creative Commons license)

AI與機器人將成為老人照護的幫手。美國退休協會調查發現，在1980年代、1990年代出生的Y世代族群中，有超過一半的人認為，日後年老生活勢必會需要機器人協助其過生活。

AI機器人提供照護陪伴

據《Investopedia》報導，「全美退休協會」及美國壽險管理學會(LIMRA)調查發現，超過一半的Y世代(又稱千禧世代)認為等到晚年時，由AI和機器人給予生活照料、提供日常工作，例如打掃和修剪或是充當陪伴者等，另有7成的人表示，自己會使用AI通知家人身體有危險或跌倒。

整體而言，3分之1的人同意AI與機器人提供他們居家長期照護，3分之2的人認為還是喜歡真人照顧。

目前「全美退休協會」已針對少數行動不便的客戶家中，測試提供「長者照護機器人」。該機構會長辛德表示，「隨著AI領域不斷取得進展以及消費者採納比率提高，AI和機器人技術可能會永遠改變人們接受長期護理的方式，並為他們提供更多安全獨立生活的機會。」

機器人協助完成日常任務

AI和機器人可提供其他重要的長期照護範圍，包括協助日常工作，例如如廁和穿衣，35%的受訪者表示，他們願意接受機器人或AI協助完成這些任務，32％的人願意與AI機器人進行對話獲得陪伴，48％的人願意與AI分享自己的病例。

根據推出ElliQ聊天機器人的業者Intuition Robotics表示，該機器人可減少孤獨感8成，瑞士科學家開發的AI機器人Nadine，可做出像人類的手勢，專門設計與病患或年長者互動。

中國企業投入輔助機器人

據《歐洲新聞台》報導，中國大陸企業傅利葉智能推出的機器人GR-1，同樣可以協助年長者完成生活需求。該公司創辦人許德宏表示，GR-1身高164公分、重55公斤，能行走與避開障礙物並可執行像握住瓶子之類的簡單任務。

他表示，「系統本身可以達到平衡行走並執行不同任務。透過程式設計讓其能坐、站立和跳躍或是針對手臂設計，做出撿餐具和工具等任務。未來還可將病患從病床搬到輪椅上以及協助撿起物件。」

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美國 AI 機器人 長期照護

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