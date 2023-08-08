3非裔少女美國紐約地鐵疑侮辱襲擊亞裔人士後逃去 警方調查

3名非裔少女8月3日疑在美國紐約市的地鐵車廂內出言侮辱一個亞裔家庭，她們其後更襲擊亞裔家庭的母親及拍攝影片的旁觀者，最終逃去。警方正循仇恨犯罪方向調查。

事發於3日晚上約8時，來自內華達州（Nevada）的亞裔女子Sue Young與丈夫、以及一對11歲的雙胞胎女兒一起乘坐紐約市地鐵。當時車廂內有3名非裔少女對他們指指點點、嘲笑他們及不斷出言侮辱他們。

Sue Young的丈夫於是對少女說：「除了這些外，你能用一些更好的詞語（來說話）嗎？」這句說話激怒3名少女，她們恐嚇這個家庭，並大喊大叫。

亞裔女乘客Joanna Lin用手機拍攝3名少女的行為。據她指，其中一名少女發現她的舉動後，上前襲擊她。哥倫比亞廣播公司（CBS）6日稱，Joanna Lin表示：「她跑過來，抓住我的頭髮，把我摔到地上，開始打我幾拳。」

Sue Young站起來並推開這名少女，其後少女開始襲擊她。Sue Young說：「我的眼鏡被破壞。我已頭痛好幾天，因為我的頭髮曾被拉扯，所以我的頭皮很痛。我的頸像被鞭打一樣。」她的手臂也有瘀傷。

車廂內的其他乘客其後阻止少女繼續施襲，少女逃去。Sue Young一家以及Joanna Lin在下一站下車並報警。警方展開調查。

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文章授權轉載自《香港01》