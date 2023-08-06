波頓：川普若重返白宮 美恐退北約

美國前總統川普任內的國家安全顧問波頓表示，若川普贏得明年總統大選，美國將很可能退出北約。

波頓三日接受國會山莊報（The Hill）專訪時，批評前老闆川普的外交政策。他還在上周一篇專欄中，形容川普行為「陰晴不定、不合邏輯、不理性和不受控」。波頓指稱，川普沒有真正的政治哲學，做國安決策時，他並未在政策方向上思考。

波頓二○一八年四月至二○一九年九月擔任川普政府國安顧問。他並抨擊川普威脅北約存在，「我認為在川普第二個任期內，我們幾乎肯定會退出北約」。波頓二○一九年被解職後，出版新書「事發之室–白宮回憶錄」，猛批川普的領導統御。今年稍早，波頓更稱川普角逐明年總統大選，對其所屬的共和黨是毒藥。

另外，美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）四日引述四位美國官員報導，美歐高官擔心，俄國總統普亭思考俄烏戰爭未來發展時，取決於明年美國總統大選結果，若拜登連任失敗，美國就將減少對烏援助，那莫斯科就掌握更多談判籌碼。

普亭盤算究竟為何，是否故意採取拖延戰術，等待前總統川普或共和黨候選人在明年大選勝出，美方迄未掌握具體情報。但西方國家國安高官與情報界、外交界官員大多認為，美國明年大選是影響普亭對烏克蘭做出如何決定的關鍵因素。一位美國官員說，普亭無疑正設法將俄烏戰爭拖到明年大選。另一位消息人士也說，明年大選對美烏及歐洲來說，可謂是一個心照不宣的棘手問題。