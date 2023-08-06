美中恢復溝通？ 傳設工作小組

美中外交資深官員上周在華府會晤後，英國金融時報四日報導，雙方有意開闢新的溝通管道以處理爭議性議題，為美中關係的穩定帶來正面訊號。

中國大陸外交部美大司司長楊濤七月卅一日在華府會晤美國國務院亞太助卿康達與白宮國安會議中國與台灣事務資深主任柏蘭，接著五角大廈二日公布，楊濤與美國國防部印太事務助理部長瑞特納會面。

該報引述知情人士報導，藉由楊濤與康達的討論，華府和北京打算建立兩個工作小組，聚焦亞太區域議題及海事議題，也可能會出現第三個工作小組負責處理更廣泛的領域。

知情人士還說，這些提議都尚未定案，還需要花時間考慮細節；雖然雙邊有意透過一系列會談來解決目標明確的棘手議題，但美國並未重建過去歷任政府累積下來的正式對話管道，批評者認為正式對話管道更聚焦過程而非結果，共和黨人則稱殭屍外交。

美國駐香港前總領事、美國戰略與投資諮詢公司亞洲集團（Asia Group）執行合夥人唐偉康表示，就關鍵議題建立系統性溝通管道而言，這將是近年來首個實在的進展；透過向潛在對手表達意圖的外交溝通來強化國安，這是非常重要的方式，且可以起到嚇阻和保證的作用。

華府智庫戰略暨國際研究中心專家甘思德表示，在關鍵國安議題上強化對中溝通，高度符合美國國家利益。

另外，路透五日引述知情人士報導，美國總統拜登預計下周初發布行政命令，審查流向中國的敏感技術境外投資，將針對美國私募股權、風險資本及合資，在中國半導體、量子運算和人工智慧的投資。該命令涵蓋的多數投資，將被要求必須告知美國政府。白宮對此則不願置評。