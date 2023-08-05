美國74歲前女教師多次性侵男學生罪成 恐判監逾600年

美國威斯康辛州（Wisconsin）一名現年74歲的前女教師納爾遜-科赫（Anne Nelson-Koch）被控於2016至2017年間，在校內多次性侵一位當時年僅14歲的男學生，當地陪審團7月31日裁定罪成。法庭會在10月宣布刑期，她恐面臨判監逾600年。

威斯康辛州門羅縣（Monroe）地區檢察官Kevin Croninger在7月31日發新聞稿表示，在經過3天審訊後，陪審團裁定納爾遜-科赫的25項罪名全數罪成。陪審團在商議約5小時後得出結果。

納爾遜-科赫被指2016至2017學年在任教托馬市（Tomah）一間私立學校期間，在校內地庫多次性侵一名男學生，她當時為67歲，男學生則是14歲。

負責此案檢控工作的助理地區檢察官斯基爾斯（Sarah Skiles）讚揚案中的受害人是位勇敢的年輕人，「他說出實情，陪審團清楚地聽到他的說法。我們非常感謝陪審團致力於尋找真相。」

法庭會在10月27日宣布刑期，納爾遜-科赫面臨多達逾600年的刑期。

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文章授權轉載自《香港01》