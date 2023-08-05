震驚！美加州高等法院法官槍殺妻子被捕 100萬美元交保

美國南加州橘郡高等法院72歲法官弗格森（Jeffrey Ferguson），因涉嫌於當地時間3日在住處射殺妻子謝麗爾（Sheryl）被捕。

美聯社報導，橘郡安納罕（Anaheim）警察局警官麥克林托克（Jon McClintock）表示，警方接獲報案電話後，在當地高檔住宅區一處民宅發現謝麗爾中槍倒地，當場被宣布死亡，除了弗格森之外還有另一人在屋內，但警方拒絕透露此人身分。

弗格森落網後裁定保釋金額為100萬美元（約新台幣3166萬元），已於4日交保，尚未受到正式指控。據了解，弗格森1983年在橘郡展開檢察官生涯，2015年就任法官專責刑事案件，和前妻、現任妻子謝麗爾各育有一名小孩。

弗格森在他的臉書頁面上表示，自小在軍人家庭長大，小時候就走遍整個亞洲，在加州上大學和法學院。

橘郡高等法院主審法官埃爾南德斯（Maria Hernandez）表示，「儘管尚未有案子向法院提起訴訟，但我們將在適當時機採取一切必要措施，確保完全遵守我們的法律和道德義務。」