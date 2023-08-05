美海軍爆共諜案 2現役軍人被捕

美國海軍爆發共諜案，美國司法部三日表示，執法部門逮捕兩名美國海軍現役人員，指兩人分別收受中方資金，洩漏美軍的艦艇和演習等機敏訊息。

司法部並未公布起訴書，而是透過新聞稿表示，這是兩起不同的案件，其中，現年二十六歲的海軍士官趙文衡涉收受賄賂，洩漏機敏軍事訊息給一位佯裝為海洋經濟研究員的中國大陸情報官員。

根據調查，趙文衡在加州懷尼米港海軍基地服役，自前年八月至今年五月，收受中方情報官員近一點五萬美元賄款，洩漏美軍在印太區域軍事演習的計畫（其中詳細說明海軍調動，兩棲登陸以及海上軍演的地點與時間），並拍攝駐紮在日本沖繩美軍基地雷達系統的電路圖與藍圖。

此外，在兩棲突擊艦艾塞克斯號服役的魏金超二日在聖地牙哥海軍基地準備上班時被捕，他被控涉間諜罪，將國安資訊交給中國大陸情報官員。

司法部表示，魏金超的工作權限讓他可以接觸艦艇搭載的武器等機敏訊息，他自去年二月起與中國大陸情報官員往來，對方要求魏提供艦艇和系統的照片、影片與文件，雙方採用加密方式溝通並在事後刪除對話紀錄。

魏金超陸續交付艾塞克斯號的系統機械與操作手冊（涉及美軍出口管制的關鍵技術）、藍圖與維修訊息、照片和影片，並描繪艾塞克斯號的防衛性武器；此外，魏金超洩漏不同海軍艦艇的位置；中方官員為此提供酬金數千美元。

司法部國安部門的助理部長歐森告訴路透，「上述行徑讓美國敏感的軍事訊息落入中華人民共和國之手。」美國官員在記者會譴責中方的間諜行徑，美國聯邦調查局幹員莫伊說，對美國來說，中國大陸構成的威脅最大且跨越世代，北京不遺餘力攻擊美國，以實現全球第一大國的戰略計畫。