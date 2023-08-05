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被控意圖推翻大選…川普華府出庭 喊司法迫害

聯合報／ 編譯茅毅／綜合報導
美國前總統川普抵達華盛頓雷根機場，準備出庭聯邦法庭對他的叛國等多項指控。（美聯社）
美國前總統川普抵達華盛頓雷根機場，準備出庭聯邦法庭對他的叛國等多項指控。（美聯社）

相隔兩年半後，美國總統川普三日重返華府，卻是以刑事和聯邦起訴被告身分出庭。針對被控非法企圖推翻二○二○年總統大選結果，他並不認罪，並指控這是肇因於共和黨內總統提名初選競爭，以及他正大幅領先民主黨總統拜登的政治與司法迫害。

川普當天向美國治安法官烏帕德希雅（Moxila Upadhyaya）提出不認罪抗辯時，負責監督本案的美國司法部特別檢察官史密斯就坐在法庭前排，史密斯這次指控川普犯下四宗大選相關的串謀罪，最嚴重的罪名若定讞，最高可處廿年有期徒刑。審訊僅進行約卅分鐘，距離華府國會山莊約一公里，下次排定廿八日出庭，惟他可能無需出庭。他除了表明「不認罪」，還在離開法庭後說，對美國而言，這是很悲哀的一天。這亦是他自四月以來，第三次在法庭上喊冤。

本案主審法官為楚坎（Tanya Chutka），正式審判可能還需數月才能夠開庭。川普搭私人飛機前往華府前向鐵粉指稱，由於挑戰一場腐敗、舞弊以及遭竊取的大選，他現在要去被捕。但這是莫大榮譽，「我是為了各位被捕」。川普二○一七年一月至二○二一年一月擔任總統，也是美國建國二四七年以來，頭一個面臨刑事指控的前或現任總統。

不過，加州大學洛杉磯分校教授哈森（Richard Hasen）認為，美國憲法對擔任總統的要求不多，未禁止被起訴、定罪，若川普明年贏得大選，他照樣可成為總統。另根據路透／易普索最新民調，共和黨選民普遍對他聲稱遭政治對手迫害的說法埋單，多達七成五該黨傾向的受訪者，認同針對他的司法案件出於政治動機。

法庭外有不滿川普的民眾持標語抗議。（美聯社）
法庭外有不滿川普的民眾持標語抗議。（美聯社）

美國 川普 大選

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