路透：限制投資大陸 拜登將祭新措施

美國國會眾議院中國問題特別委員會主席蓋拉格三日呼籲總統拜登，就美國對中國大陸投資祭出廣泛限制，尤其是可能使國安受損的重要領域。

威斯康辛州共和黨聯邦眾議員蓋拉格要求拜登將流向中國私人及公共市場投資，納入新限制。路透引述消息人士報導，未來數周內，拜登可能針對美國在中投資實施新限制。

近兩年多來美國國會議員持續敦促拜登政府加強監督美國公司和個人，在中國的投資。蓋拉格說，美國在中投資構成重大國安風險，使美國民眾面臨實質而且影響全局的金融風險，並令他們常在無意間淪為侵犯人權的共犯。

蓋拉格還說，應限制國安相關、對中國技術崛起至關重要的關鍵領域投資，確保美國資本未支持共軍進行的建設，未有助中共侵犯人權或技術極權主義的監視系統，或加深美方在關鍵供應鏈上的對中依賴。

白宮對此不願置評。中國駐美大使館發言人劉鵬宇則指稱，美國習慣性將技術與貿易問題政治化，以國安之名，將這些議題當作工具和武器，「我們將密切關注事態發展，堅定維護自身權益」。

蓋拉格盼拜登的行政命令能迫使中國公司，符合與美國公司相同的盡職調查標準，以保護股東權益，並確保這些投資限制可預測，能替投資人提供確定性，避免繁瑣的逐案審查程序。而且拜登在實施新限制前，應與盟友和合作夥伴商討，促使它們跟進。