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布林肯：已邀王毅訪美 北京尚未回覆

聯合報／ 記者張文馨、編譯茅毅／綜合報導
美國國務卿布林肯三日在紐約表示，美方已邀請中國大陸外長王毅訪問華府，但中方尚未回覆。（路透）
美國國務卿布林肯三日在紐約表示，美方已邀請中國大陸外長王毅訪問華府，但中方尚未回覆。（路透）

英國金融時報二日引述兩名知情人士報導，白宮將尋求美國國會同意透過外國軍事融資（ＦＭＦ）系統，為台灣提供資金，以加快腳步向台灣供應武器。白宮國安會戰略溝通協調官柯比三日雖不願對前述報導置評，但強調美國嚴肅看待基於台灣關係法，支持台灣自衛的立場和承諾，會持續探索適合方式進行。

預料白宮管理及預算局會向國會提出援助烏克蘭的補充預算請求，其中會納入對台加碼軍援，以加速提供武器予台灣。若國會通過，台灣將首度藉由美國納稅人資助的ＦＭＦ獲得武器，而白宮計畫八月提交請求。

美國總統拜登七月廿八日才宣布，動用總統撥款權，提供最多三點四五億美元（約台幣一一○億元）的國防物品與服務，以及軍事教育與培訓，以提供台灣援助。這是拜登政府首次提供台灣軍事援助。

另外，針對邀請中國大陸新任外交部長王毅訪問華府，美國國務卿布林肯三日在紐約出席聯合國活動時於場邊對記者說，「我們還沒收到答覆，但我們才剛提出邀請，我也期待我們將有機會見到彼此，並繼續我（六月）在北京時的重要對話」。

布林肯還說，「我們十分期望中國對口官員來美國」，「美中都有義務負責任管控這段關係，而這都要從交往、對話和坦率以對做起」，雙邊對話對美中雙方皆有益。

中國外交部三日在其致路透聲明中寫道，願意就王毅在可能的未來訪問華府，和美國保持溝通。惟該聲明未對此進一步詳述。

美國 白宮 布林肯 王毅 北京

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