川普募款電郵：我面臨561年牢

美國前總統川普涉嫌意圖推翻二○二○年大選結果而遭四項聯邦重罪起訴後，二日對支持者發送募款電郵指稱，他可能面臨五六一年刑期。川普將在美東時間三日下午四時（台灣時間四日清晨四時）在華府特區聯邦區域法院出庭，川普律師勞洛說，希望法院同意讓這起案件延到二○二四年大選之後才開始審理。

川普二日在募款電郵中寫道：「邪惡老喬（美國總統拜登）的貪腐司法部再次以非法手段起訴我，媒體報導說，我可能因為這些左派分子的獵巫行動，面臨累計五六一年的坐牢刑期。」川普遭到起訴罪名包括密謀詐騙美國政府、密謀妨礙公務程序、密謀妨礙投票權、干擾證人。

不過，法律專家說，被告遭到起訴後，即使所有罪名全數定罪，也很少所有都從重量刑；而且不同犯行可以連續執行，減少受刑人坐牢時間。

另外，川普涉嫌卸任後從白宮擅自帶走機密檔案的密件案，也已被特別檢察官史密斯提出四十項聯邦起訴，包括觸犯間諜法等。

川普在二○一六年大選前透過律師柯恩付錢給緋聞女友丹尼爾斯以免婚外情曝光的「封口費」案，曼哈頓區域檢察官則對川普提出卅四項罪名起訴。

川普律師勞洛二日接受國家廣播公司晨間新聞節目「今日」訪問時說，史密斯希望川普案件「速審速決」的態度令人不解。