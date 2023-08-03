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遊客爭睹挪亞方舟 美國肯塔基州很熱門

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
方舟博物館是許多遊客想要拜訪的宗教景點之一。(Photo by scott1346 on Flickr used under Creative Commons license)
方舟博物館是許多遊客想要拜訪的宗教景點之一。(Photo by scott1346 on Flickr used under Creative Commons license)

遊客爭相目睹挪亞方舟！ 根據網站調查結果發現，位於美國肯塔基州的方舟博物館是遊客最想到當地造訪的景點第一名。該博物館在開幕1年內，吸引超過百萬名遊客前往參觀。

網路搜尋量高

據《基督教郵報》報導，Bet Kentucky網站日前以Trip Advisor 25項肯塔基州最好玩的活動與由AhRefs.com提供過去1年Google搜尋量分析後，位於當地威廉斯頓的「遇見方舟主題樂園」(Ark Encounter)排名最熱門最想參觀的景點第一名，搜尋量近6萬次，第二名為5萬次的邱吉爾唐斯賽馬場及第三的猛獁洞國家公園。

每年百萬名遊客參觀

高10層樓、長155公尺的方舟是由基督教組織Answers in Genesis興建，在2016年7月開幕1年內，便吸引超過110萬名遊客前往參觀。2020年初，更被《今日美國》讀者票選為美國基督教博物館第一名景點。

深受美國家庭喜歡

據《信使日報》報導，方舟博物館創辦人漢姆表示，「非常高興越來越多的家庭在不斷變遷的文化中能發現並享受這個純潔、榮神益人的景點，投票結果證實這些地方是美國以信仰為基礎的第一名旅遊景點。」

園方指出，遊客入場後可參觀動物園、虛擬實境體驗、家庭活動與遊樂園。

其他在這次調查的博物館，還包括華盛頓特區的《聖經博物館》、喬治亞州拉格蘭奇的《聖經歷史中心》以及芝加哥的《羅耀拉大學藝術博物館》等。

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博物館 美國

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