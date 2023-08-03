選舉公信力遭毀 美深陷黨爭漩渦

美國建國兩百多年來，白宮發生過各種醜聞，但沒有任何一個總統像川普這樣，被控敗選後密謀以精心計畫的欺騙與恫嚇方案保住權力，導致美國國會殿堂發生暴力事件。

紐約時報指出，特別檢察官史密斯對川普提出的控訴，重點不在於卸任總統被刑事起訴，而是此案觸及了事件的核心，此案的發展將界定美國民主的未來。

「美國訴川普案」的核心問題在於：現任總統可以散布關於選舉的謊言，試圖動用政府權威推翻選民意願，而不用承擔後果嗎？這個問題在幾年之前本來是無法想像，但川普案引發這類恐懼，這種事更常見於有著政變、軍政府與獨裁者的國家。

特別檢察官史密斯的起訴書把川普從二○二○年十一月三日投票到二○二一年一月廿日卸任之間的所有陰謀詭計編織在一起，顯示一個總統用盡各種可能方式，阻止把白宮交接給打敗他的挑戰者。

儘管川普掌權陰謀失敗，卻破壞了美國選舉的公信力。如今三成美國民眾相信，二○二○年大選是以某種方式將勝利從川普手中偷走，即使實情並非如此，他自己的許多顧問跟家族成員也都知道不是如此。但數千萬川普支持者跟許多共和黨領導人已接受了他的被迫害論述，還沒等到宣讀起訴書就駁斥檢方。

川普跟他的辯護團隊點名謾罵，這是一種政治辯護而不是法律辯護，但在他捲土重來競逐白宮時，謾罵已成功保住他的領先地位，前兩次起訴就強化了他在共和黨內的支持。

川普會宣稱，這都是政治，他應該在明年大選重返白宮，目前有數千萬美國人站到他那邊。現在，司法體制與選舉體制將參與一場為期十五個月的競賽，決定川普的命運與美國的命運。對川普總統任期的真正判決尚未到來。