意圖推翻2020大選 川普被控4罪

美國前總統川普涉嫌意圖違法推翻二○二○年大選結果，導致後來支持者暴力攻占國會大廈，一日遭到聯邦大陪審團四項重罪起訴。這是川普過去四個月內第三度被起訴；他預訂三日在華府特區美國聯邦區域法院出庭。

川普被控罪名包括密謀詐騙美國政府、密謀妨礙公務程序、密謀妨礙投票權、干擾證人等四項；國會暴動事件發生後，聯邦機關展開調查，國會則舉辦多場調查聽證會，質疑川普以前所未見的手段阻撓總統權力和平轉移，如今川普面臨司法部究責。

四十五頁起訴書中依照時間順序，記錄了川普陣營長達數月針對選舉結果散布謊言，釀成國會暴動之後，川普還企圖利用暴力事件，拖延確認他敗選的選舉人票投票。

美國特別檢察官史密斯一日在華盛頓宣布起訴前總統川普四項罪名。（法新社）

檢察官在起訴書中指控川普破壞民主體制基本功能。特別檢察官史密斯指出，國會大廈二○二一年一月六日遭受攻擊，是美國民主殿堂受到前所未見的襲擊。他指出，攻擊國會行動是遭到謊言煽動，「被告散布謊言，目的是妨礙美國政府基礎功能，也就是總統選舉計票及確認結果的過程」。

起訴書中指出，前副總統潘斯手寫筆記證明川普一再逼迫施壓，要求推翻選舉人票結果；潘斯表示，川普曾嘲笑他「太老實」，所以不敢阻止選票確認程序。

起訴書公布前幾分鐘，川普在社群媒體平台說，這是「不實起訴」。川普競選陣營發表聲明說，「川普總統始終遵守法律和憲法」，並把司法當局今年對川普的起訴，比作「一九三○年代的納粹德國」。

分析家認為，川普這次遭起訴，可能反倒助長他在黨內的支持度。自川普三月首度遭起訴以來，他在共和黨內支持度扶搖直上，如今遙遙領先排名第二的佛州州長德桑提斯近卅個百分點。

川普是美國史上第一位面臨刑事指控的前總統。他三月因封口費案遭刑事起訴，六月又被控卸任後故意保留和不當分享機密文件。路透報導，川普已將這些起訴作為競選活動核心內容，自稱遭受司法迫害。

根據美國憲法，無論起訴或定罪都無礙川普參選或就任總統。除非國會通過彈劾川普，才能阻止他出任公職。