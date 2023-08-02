杭特商務通話 常讓拜登「出個聲」

美國總統拜登次子杭特．拜登的長期合夥人阿契爾七月卅一日向眾院監督委員會提供閉門證詞，指拜登擔任副總統時，廿多次參與杭特的海外商務電話或親自在場；但阿契爾也表示，杭特是在兜售可以接觸到他父親的「假象」，並未提出任何證據證明拜登與杭特的任何外國商業交易有關。

每日郵報報導，共和黨人聲稱阿契爾的證詞進一步證明拜登任副總統時參與杭特的海外交易；杭特打著「拜登家族品牌」，從中國大陸和羅馬尼亞等國獲利數百萬美元。

共和黨眾議員畢格斯表示，根據阿契爾說法，杭特能進入烏克蘭天然氣公司Burisma董事會，是因他的「家族品牌」；拜登增加了「品牌價值」，還可能幫忙推倒一名調查該公司的烏克蘭檢察官。阿契爾還透露，杭特稱拜登是「我的人」。

但民主黨人強調，這些電話不涉及商業，內容清白；唯一出席聽證會的民主黨籍眾議員高德曼證實，阿契爾說，杭特與商業夥伴交談時，拜登曾多次使用擴音電話參與對話；但內容只是「寒暄」，比如談論「天氣」或「好不好啊」之類。

高德曼表示，阿契爾作證說，與杭特長達十年合夥關係中，杭特每天都與父親交談，其中約廿次談話時，杭特可能讓他父親與不同人通電話，但他們從未談論過任何商業交易；「沒有跡象顯示拜登知道誰和杭特一起吃飯」。

阿契爾代表律師施瓦茨則表示，「我們注意到，在阿契爾自願作證後，各方都聲稱取得勝利。但阿契爾就只是到場、誠實完整地回答所有問題。」

眾院司法委員會主席喬登、監督委員會主席柯默和歲出入委員會主席史密斯卅一日共同就杭特之前達成逃漏稅「認罪協議」一事展開調查；該協議上周被擱置。共和黨眾議員格林表示，她相信阿契爾的證詞可能會「推動」潛在的拜登彈劾調查案。