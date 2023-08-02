美商務部長將訪陸 彭博：時機敏感

彭博資訊七月卅一日報導，美國商務部長雷蒙多預計在八月第四周訪中，盼促美中成立工作小組，討論美國為預防尖端科技被運用在中國大陸軍事領域的出口管制措施。

報導引述知情人士消息稱，雷蒙多預計在八月第四周造訪北京，這是拜登政府降低兩大經濟體緊張關係的努力工作之一；不過日期未定還可能調整。

此外，這趟訪問的收穫也說不準，知情人士表示，雷蒙多對於不確定此行能為了美企爭取到什麼正面成果仍有點遲疑。

雷蒙多上周在華府智庫參加活動表示，計畫今夏稍晚訪問中國大陸，但還需要確認時間。

就在上月，中國大陸駭客入侵拜登政府高層與資深官員電郵帳號，竊取拜登政府內部討論中國大陸政策的訊息，雷蒙多是目前已知最高層級的受害官員。

彭博分析，雷蒙多訪問中國大陸的時機敏感，美國總統拜登預計在八月中旬頒布命令，限制美國關鍵科技領域赴中投資。

彭博報導，擬議的外國投資行政命令著重半導體、量子運算和人工智慧領域，僅限特定交易，不會影響既有投資；但這些限制仍然會被北京視為孤立和遏制舉動，從而惹怒中方。

報導提到，這趟訪問可能目標之一是美中商務部成立工作小組，討論美國為預防尖端科技被運用在中國大陸軍事領域的出口管制措施。

美中外交官員會晤 觸及兩岸

另外，美國國務院亞太助卿康達與白宮國家安全會議中國暨台灣事務資深主任貝莎蘭卅一日在華府會晤中國大陸外交部北美大洋洲司司長楊濤，討論包含兩岸和俄烏戰爭等議題。這是大陸外交部長異動之後，美中外交資深官員的首次互動，也是近期內中國大陸資深外交官員首次訪問美國國務院。

美國國務院卅一日發布聲明表示，他們舉行坦率、實質和富有成效的討論，這是美中保持溝通管道暢通和負責任管理雙邊關係的部分工作之一。