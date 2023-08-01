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還在苦等同事回電郵？研究：周日午後寄出效果最好
寄出電郵後，苦等同事回信令你心急嗎？英媒「獨立報」1日報導引述科技服務「Axios HQ」研究指出，若周日下午3時至6時寄出「對內」電郵，平均94%機率會被開啟，而周日晚上6時至9時寄出，開啟率也達86%。
該研究結果為分析870萬封電郵後得出。開啟率最差的寄信時間，則是周六早上6點至中午12點，平均僅21%會被開啟。研究認為周日下午以後寄信開啟率高，應是因為該時段「競爭」不多，不和其他雜訊搶注意力。
但周日寄出電郵前，專家提醒可能要考慮收件人感受。
雖然過去亦有研究指出，上班時間外寄出電郵，能較快得到回覆，但倫敦政經學院心理與行為科學助理教授瓊治（Laura Giurge）指出，收到非上班時間寄來的電郵，員工更會可能覺得必須隨時待命，產生壓力。
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