鄰居抗議、市府調查 馬斯克倉促移除前推特總部「X」燈誌

前身為推特的X公司，由於在總部頂樓新豎立的X燈誌未申請許可、遭舊金山市府調查，又招致鄰居抗議，X公司老闆馬斯克已在7月31日倉促移除這個巨大的燈誌。

MarketWatch報導，X公司在7月28日未取得必要的申請就逕行設立X標誌，現場似乎也對放沙包，舊金山市府分別在7月28、29日要進入X公司總部大樓，調查這項燈誌的結構，都兩度遭拒。市府官員已表示，這項燈誌違法，必須移除，據報導也違反大樓出約的特定條款。

NBC記者灣區記者Scott Budman在7月31日發布的影片顯示，X公司頂樓已不復見巨大的「X」標誌。Getty攝影記者Justin Sullivan也拍攝到移除的情況。

Just over 48 hrs after a large "X" sign with pulsating bright lights was installed on the roof of the former @twitter hq, workers dismantled and took down the sign on Monday morning. The sign was being investigated by SF officials due to lack of permits and neighbor complaints. pic.twitter.com/llV7RUEKwN — Justin Sullivan (@sullyfoto) July 31, 2023

這個X燈誌會在夜間點亮閃爍，引發周遭住戶的抱怨。馬斯克據報導已在舊金山市府官員爭吵，他去年10月收購推特後，也多次嘲笑市府規範。

MarketWatch記者在請求X公司的評論時，回應自動生成的「近期將回覆您」訊息，搭配回應媒體徵詢時的預設表明符號。