鄰居抗議、市府調查 馬斯克倉促移除前推特總部「X」燈誌

前身為推特的X公司,由於在總部頂樓新豎立的X燈誌未申請許可、遭舊金山市府調查,又招致鄰居抗議,X公司老闆馬斯克已在7月31日倉促移除這個巨大的燈誌。

MarketWatch報導,X公司在7月28日未取得必要的申請就逕行設立X標誌,現場似乎也對放沙包,舊金山市府分別在7月28、29日要進入X公司總部大樓,調查這項燈誌的結構,都兩度遭拒。市府官員已表示,這項燈誌違法,必須移除,據報導也違反大樓出約的特定條款。

NBC記者灣區記者Scott Budman在7月31日發布的影片顯示,X公司頂樓已不復見巨大的「X」標誌。Getty攝影記者Justin Sullivan也拍攝到移除的情況。

Just over 48 hrs after a large "X" sign with pulsating bright lights was installed on the roof of the former @twitter hq, workers dismantled and took down the sign on Monday morning. The sign was being investigated by SF officials due to lack of permits and neighbor complaints. pic.twitter.com/llV7RUEKwN