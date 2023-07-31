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共和黨麥康諾「失神」被指該下台 同黨總統參選人點名這些人也該走
美國聯邦參議院共和黨領袖麥康諾，日前在國會發言時「失神」引發擔憂。對此，爭取共和黨總統提名的南卡羅來納州前州長海理（Nikki Haley）暗示，81歲的麥康諾應該引退，並點名80歲的總統拜登等人也該「知所進退」。
海理30日在美媒CBS節目上被主持人問到，在麥康諾「失神」事件後是否仍對他的領導能力有信心？海理回應，麥康諾在「司法制度」的貢獻卓越，「但我們應停止因為有人拍照好看、抱小孩很拿手，而讓他們當選」。
曾在前總統川普任內擔任美國駐聯合國大使的海理並表示，90歲的聯邦參議員范士丹（Dianne Feinstein）、80歲的拜登和83歲的資深眾議員裴洛西（Nancy Pelosi）等民主黨要角，都應「知道何時要退場」。
海理已呼籲美國國會議員應有任期限制，並讓75歲以上政治人物做心智敏銳度檢測。
麥康諾的發言人上周則表示，麥康諾有意「做好做滿」，完成至2026年的任期。
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