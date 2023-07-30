拜登抑制大陸 阻關鍵技術投資

彭博資訊廿八日引述熟悉美國政府內部審議的消息人士指出，總統拜登正計畫在八月中旬簽署行政命令，限制美國在中國大陸投資關鍵技術。

這項行政命令側重於半導體、人工智慧（ＡＩ）跟量子運算，不會影響任何現有的投資，只會禁止特定交易，其他交易將必須向政府揭露。

拜登預計在八月第二個星期簽署行政命令，由於之前已經多次推遲，所以也無法保證此次不會再度順延。不過，匿名受訪的知情人士透露，拜登政府的內部討論已經從措施的實質內容轉向命令發布跟配套措施。

這些限制要直到明年才會生效，範圍將在規則制定過程列出，其中涉及意見徵詢期，讓利害關係人可以對最終版本表達意見。

白宮國家安全委員會發言人拒絕評論彭博的報導。這些投資管制屬於白宮更廣泛行動的一環，將讓已經緊張的美中關係複雜化。華府要限制北京開發主宰國家及經濟安全的次世代技術；北京則把華府的限制當作圍堵和孤立中國。

中國大陸駐美大使謝鋒十九日出席阿斯本安全論壇時已撂下狠話，談到美國近年不斷在貿易和科技等領域「打壓中國」，近期又意圖推出投資限制措施，稱「美方繼續實施新的對華制裁，中方面對挑釁不會袖手旁觀，將會予以回擊」。他還說，「中國有一句話說得好，人不犯我，我不犯人，人若犯我，我必犯人」。

謝鋒指出中國從不迴避競爭，但美國不斷打壓中國企業和產業，甚至還尋求同盟友一起遏制中國發展，如今美國若再進一步禁止向中國出口ＡＩ晶片等制裁，謝鋒強調，中國絕對會做出反擊。

白宮國家安全顧問蘇利文於二○二一年七月，首度公開談論限制美企對中投資關鍵技術，之後兩黨國會裡對中鷹派就不斷加碼，但法案迄今未送進白宮。

美參議院當地時間廿五日以九十一比六的壓倒性多數通過「二○二四財年國防授權法案」（ＮＤＡＡ）修正案，要求美國企業向聯邦機構通報對中國技術領域的投資情況，包括人工智慧、先進半導體、衛星通信和量子計算等。

財政部長葉倫一直尋求平息陸方對投資限制的怒火，稱不會嚴重損及陸方吸引美企投資的意願，這些限制也不是為了報復，或是意在限制中國的成長，她之前訪陸會晤國務院副總理何立峰時，也重申這個立場。