川普登台轟勁敵德桑提斯 宣稱只有自己能打贏2024總統大選

美國前總統川普28日出席愛荷華州共和黨員的一場活動時，把矛頭對準了佛羅里達州的州長德桑提斯，力爭在距離遴選總統候選人的各州黨團會議（caucus）登場不到6個月的時間內鞏固自己對愛州的掌握。

國會山莊報報導，連同川普在內，幾乎每一位共和黨角逐2024年總統提名的參選人都在當晚於愛荷華州第摩因（Des Moines）舉行的林肯晚宴（Lincoln Dinner）發表10分鐘的講話。儘管德桑提斯跟其他主要競爭者沒有攻擊川普，但川普卻沒有浪費任何時間，直接把炮口對準了被視為他頭號勁敵的德桑提斯。

根據最近一份福斯財經網民調，川普在愛荷華州領先德桑提斯高達百分之三十。他告訴台下聽眾，「我在這裡傳達一個簡單的訊息，愛荷華州在白宮裡從沒有比唐納．J．川普更好的朋友」。

報導指出，川普反覆把德桑提斯稱作「德假裝聖潔」（Ron DeSanctimonious）精簡版的「德聖哉」（Ron DeSanctus），強調自己「不像是這場比賽裡的建制派全球主義者（establishment globalists），一直是堅定的乙醇（ethanol）戰士」，並攻擊「德聖哉」大力對抗乙醇。

川普還提到民調顯示自己在關鍵的搖擺州領先拜登總統，而德桑提斯則是落後於拜登，「我不會在這一點上碰運氣」，並且吹捧自己在總統任內對中國大陸徵收的關稅。但國會山莊報同時寫道，川普沒有提到的其他民調其實顯示德桑提斯在某些搖擺州領先拜登，而陸方藉由對美國農產品進口課徵關稅作為報復對愛州農民產生了不利的影響。

儘管如此，川普告訴聽眾，「2024大選是我們拯救美國的最後一搏（last shot），只有一位候選人，而你們知道這個候選人是誰，能夠完成這項工作」。