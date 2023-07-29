拜登終於認了「秘密孫女」！稱要給杭特私生女「一切最好的」

在美國總統拜登次子杭特（Hunter Biden）與脫衣舞孃出身的前女友羅勃茲（Lunden Roberts）在阿肯色州法院達成針對私生女納薇（Navy Joan Roberts）的撫養協議後，始終未承認該名孫女的拜登28日終於公開認了，並表示希望可以給納薇和所有孫子女「最好的一切」。

羅勃茲5月時將杭特告上法庭，指控他積欠4歲私生女納薇的撫養費，杭特則稱自己每個月給羅勃茲2萬美元，從孩子出生以來累計已支付75萬美元。杭特最初也否認納薇是他親生骨肉，直到2019年的親子鑑定，才證實了杭特與納薇的父女關係。

儘管法院早已證實杭特與納薇的親子關係，但拜登一家依舊不承認她的身世，拜登每次對外都聲稱自己僅有6名孫子，絲毫未提到納薇。

拜登近期也因此廣受支持者抨擊，批他冷酷無情，與他形塑「好爺爺」的形象大相逕庭。對此，拜登28日公開認了，稱家人們正在努力為他的第7名孫女創造最好的環境。

華盛頓郵報報導，拜登說，「我們的兒子杭特和納薇的母親羅勃茲，正針對符合他們女兒最有利的撫養關係做努力，並在未來盡可能保護她的隱私。這不是政治問題，而是家庭問題。(第一夫人)吉爾和我只想給我們所有的孫子女一切最好的，包括納薇。」

拜登28日在特拉華州里霍博斯比奇市（Rehoboth Beach）展開為期一周的假期，他沒有提及選擇不公開談論納薇的原因。目前尚不清楚拜登是否曾在阿肯色州見過納薇，也不清楚此一消息披露後家庭動態可能會如何改變。