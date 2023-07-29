首批拜登提撥授權 白宮宣布軍備援台3.45億美元
白宮28日宣布，提供台灣3.45億美元的國防防衛物資與服務，以及軍事訓練和教育，以援助台灣。
美國國會議員在2023財年國防授權法中，授權美國總統拜登可動用總統提撥授權，從美軍現有庫存撥出最多10億美元的軍備物資或服務，提供給台灣。
美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）5月在聯邦參議院撥款委員會就表示，將很快動用總統提撥授權，提供台灣重大的軍事援助；這是國會去年做出的要求，也是美國遵守台灣關係法所做的長期承諾。
美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）透過聲明表示，在中共尋求更進一步侵略時，很高興看到拜登政府贈送台灣亟需的武器物資，這應該更早做且做得更有力道。
麥考爾表示，在大國競爭中，拜登政府始終擔心提供重要的武器系統會造成局勢升級，實際上這只是會助長中國大陸國家主席習近平及其邪惡聯盟的野心；美國應該持續致力於提供必要的防衛物資，讓台灣能維持嚇阻與自我防衛能力。
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