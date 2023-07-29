快訊

首批拜登提撥授權 白宮宣布軍備援台3.45億美元

卡努將跨中颱 吳德榮：尚無法完全排除暴風圈侵台近海機率

張忠謀期勉台積電研發團隊 別走英國海軍的路

首批拜登提撥授權 白宮宣布軍備援台3.45億美元

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮28日宣布，提供台灣3.45億美元的國防防衛物資與服務，以及軍事訓練和教育，以援助台灣。圖／聯合報系資料照片
白宮28日宣布，提供台灣3.45億美元的國防防衛物資與服務，以及軍事訓練和教育，以援助台灣。圖／聯合報系資料照片

白宮28日宣布，提供台灣3.45億美元的國防防衛物資與服務，以及軍事訓練和教育，以援助台灣。

美國國會議員在2023財年國防授權法中，授權美國總統拜登可動用總統提撥授權，從美軍現有庫存撥出最多10億美元的軍備物資或服務，提供給台灣。

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）5月在聯邦參議院撥款委員會就表示，將很快動用總統提撥授權，提供台灣重大的軍事援助；這是國會去年做出的要求，也是美國遵守台灣關係法所做的長期承諾。

美國聯邦眾議院外交委員會主席麥考爾（Michael McCaul）透過聲明表示，在中共尋求更進一步侵略時，很高興看到拜登政府贈送台灣亟需的武器物資，這應該更早做且做得更有力道。

麥考爾表示，在大國競爭中，拜登政府始終擔心提供重要的武器系統會造成局勢升級，實際上這只是會助長中國大陸國家主席習近平及其邪惡聯盟的野心；美國應該持續致力於提供必要的防衛物資，讓台灣能維持嚇阻與自我防衛能力。

美國 國防部 拜登

延伸閱讀

白宮：拜登8月18日將與日韓領袖舉行高峰會

傳拜登計劃8月簽署行政命令 限制對中國科技投資

美拒港特首赴APEC 北京抗議

美國企業蓋工廠投資額 創新高

相關新聞

就是要參選！川普：即使遭定罪、判刑 也不終止競選活動

美國前總統川普今天表示，如果他因為面臨的多項指控而被定罪和判刑，仍舊不會終止2024年總統競選活動

首批拜登提撥授權 白宮宣布軍備援台3.45億美元

白宮28日宣布，提供台灣3.45億美元的國防防衛物資與服務，以及軍事訓練和教育，以援助台灣。

美何時宣布軍援台灣？ 白宮：可密切注意

外界關注美國將宣布對台軍事援助，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）28日避談細節，只說「密切注意」；美...

杭特若被定罪 白宮：不會特赦

針對美國總統拜登兒子杭特因涉嫌逃稅及持槍罪行可能遭到定罪，白宮發言人廿七日表示，總統不會給予特赦。

傳拜登計劃8月簽署行政命令 限制對中國科技投資

路透社今天引用彭博報導，美國總統拜登計劃8月中旬簽署行政命令，限制美國對中國關鍵科技投資

拜登常失言、麥康諾突僵住…美政治人物顯露老態 凸顯高齡化現象

美國聯邦參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）本週在國會主持記者會時突然僵住，令人再次體認到美國政壇大...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦