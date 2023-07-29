美何時宣布軍援台灣？ 白宮：可密切注意
外界關注美國將宣布對台軍事援助，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）28日避談細節，只說「密切注意」；美國很認真看待協助台灣提升自我防衛能力的責任，這項立場不變，美國也會持續設法這麼做。
路透率先報導這項消息，美國有線電視新聞網（CNN）28日也引述官員說法證實，美國將會動用總統提撥授權，提供台灣超過3億美元的軍事援助計畫。
法新社報導，這波援助的軍備將包含情報偵監設備與輕型武器彈藥，也可能包含其他項目；具體公布時間還未定，最快28日就會宣布。
美國國會議員在2023財年國防授權法中，授權美國總統拜登可動用總統提撥授權，從美軍現有庫存撥出最多10億美元的軍備物資或服務，提供給台灣。
美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）5月在聯邦參議院撥款委員會就表示，將很快動用總統提撥授權，提供台灣重大的軍事援助；這是國會去年做出的要求，也是美國遵守台灣關係法所做的長期承諾。
CNN引述資深官員說法報導，這是美國首次對台灣動用這項權力來援助，官員坦承，比起預定時間表拖得更久；報導點出背後原因在於會計失誤，美國官員必須重新計算援助台灣軍備的價值總額。
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