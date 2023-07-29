美何時宣布軍援台灣？ 白宮：可密切注意

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓即時報導
白宮國安會戰略溝通協調官柯比。路透社
白宮國安會戰略溝通協調官柯比。路透社

外界關注美國將宣布對台軍事援助，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）28日避談細節，只說「密切注意」；美國很認真看待協助台灣提升自我防衛能力的責任，這項立場不變，美國也會持續設法這麼做。

路透率先報導這項消息，美國有線電視新聞網（CNN）28日也引述官員說法證實，美國將會動用總統提撥授權，提供台灣超過3億美元的軍事援助計畫。

法新社報導，這波援助的軍備將包含情報偵監設備與輕型武器彈藥，也可能包含其他項目；具體公布時間還未定，最快28日就會宣布。

美國國會議員在2023財年國防授權法中，授權美國總統拜登可動用總統提撥授權，從美軍現有庫存撥出最多10億美元的軍備物資或服務，提供給台灣。

美國國防部長奧斯丁（Lloyd Austin）5月在聯邦參議院撥款委員會就表示，將很快動用總統提撥授權，提供台灣重大的軍事援助；這是國會去年做出的要求，也是美國遵守台灣關係法所做的長期承諾。

CNN引述資深官員說法報導，這是美國首次對台灣動用這項權力來援助，官員坦承，比起預定時間表拖得更久；報導點出背後原因在於會計失誤，美國官員必須重新計算援助台灣軍備的價值總額。

美國 國安會 CNN

延伸閱讀

美國企業蓋工廠投資額 創新高

美軍援是否包含MQ-9A引關注 學者：助台灣掌控周邊海空情勢

路透：美最快28日宣布3.3億對台軍援 可能不含MQ-9A無人偵察機

謝鋒見瑞特納 籲美謹慎處理台灣問題推動兩軍重回正軌

相關新聞

就是要參選！川普：即使遭定罪、判刑 也不終止競選活動

美國前總統川普今天表示，如果他因為面臨的多項指控而被定罪和判刑，仍舊不會終止2024年總統競選活動

美何時宣布軍援台灣？ 白宮：可密切注意

外界關注美國將宣布對台軍事援助，白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）28日避談細節，只說「密切注意」；美...

杭特若被定罪 白宮：不會特赦

針對美國總統拜登兒子杭特因涉嫌逃稅及持槍罪行可能遭到定罪，白宮發言人廿七日表示，總統不會給予特赦。

傳拜登計劃8月簽署行政命令 限制對中國科技投資

路透社今天引用彭博報導，美國總統拜登計劃8月中旬簽署行政命令，限制美國對中國關鍵科技投資

拜登常失言、麥康諾突僵住…美政治人物顯露老態 凸顯高齡化現象

美國聯邦參議院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）本週在國會主持記者會時突然僵住，令人再次體認到美國政壇大...

Twitter總部拆招牌 美媒：改名X難移除語言文化

舊金山推特公司（Twitter）總部24日拆卸招牌，市民認為過往藍鳥象徵的開放精神已成回憶。不過，Twitter多年來發...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦