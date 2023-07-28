Twitter總部拆招牌 美媒：改名X難移除語言文化

舊金山推特公司（Twitter）總部24日拆卸招牌，市民認為過往藍鳥象徵的開放精神已成回憶。不過，Twitter多年來發展出的語言文化深入日常生活，美國輿論認為，X及其相關用語難以取代。

兩面呈L型的白底直式招牌，鑲嵌著藍鳥與@twitter字樣，懸掛在馬雅風格的建築上，其中一面除了藍鳥標誌外，僅剩未拆完的er兩個字母。

24日，推特買主馬斯克（Elon Musk）宣布更改這家社群媒體公司名字，隨後位於舊金山的總部外，便出現吊車進行招牌拆卸作業，但在警方抵達後草草收工，留下一個殘缺的twitter。

一名路過現場的舊金山人感慨表示，如此落寞的景象，10年前難以想像。

這棟位於舊金山市場街的大樓，與全市治安最差、毒品問題嚴重的田德隆區相隔不遠。推特團隊2012年6月進駐，成為這區第一家大型公司，為促進當地發展，還曾舉辦各種活動鏈結社區，是進步與開放的象徵。

注重人際互動外，成立於2006年的推特以促進公共對話為宗旨。前推特公司不動產部門主管霍金斯（Tracy Hawkins）在馬斯克變成老闆前，曾向科技社群Built In表示，這個平台希望幫助有志之士對抗專制思想。

17年來，推特讓「#MeToo」等運動遍地開花，在社群媒體占有一席之地，也形塑出獨有的「語言和文化」，美國輿論認為，X要取代恐怕不易。

美聯社分析，即便馬斯克將公司改名為X，並表明日後tweet（推文）將變成X's，但tweet早已深入日常生活，可能很難如他所願。

tweet可以用作動詞，其他社群媒體名稱不具此種特性，起初用戶要推文時，會使用Twitter當動詞，但像是I'm going to twitter this這句話，念起來並不順口，tweet便取而代之，從推特公司內部開始使用、到整個舊金山市、再流傳到全球各地。

前紐約時報科技專欄作家比爾頓（Nick Bilton）指出，「語言源自於每日使用它的人，無法被控制、創造、轉變，不是你能決定的」。

美聯社的體例手冊、牛津英語大辭典、韋式字典，也分別在2010、2011、2013年，加入Tweet這個詞。

美國羅格斯大學（Rutgers University）英語系教授林奇（Jack Lynch）說，字典不會隨意納入曇花一現的單字，能進到字典就代表民眾已經在使用它。

就應用程式功能來看，紐時則指出，X要變成馬斯克腦海中的一個萬能應用程式（app），會遭遇極大挑戰。基於文化差異和反壟斷監管，美國科技巨擘很難複製亞洲獨強的超級app模式。

紐時認為，在亞洲，社群媒體Line、KakaoTalk、WeChat可以集各項服務於單一應用程式，許多美國科技巨頭都曾想要仿效；例如，Meta執行長祖克柏（Mark Zuckerberg）在臉書（Facebook）和Instagram增加支付和商業功能，但最終也無法讓其成為萬能app。

佛羅里達國際大學（Florida International University）商業學助理教授普魯多姆（Dan Prud'homme）指出，某種程度上，美國使用者不喜歡在日常生活當中，過度依賴一家公司。美國民眾已習慣單一服務的應用程式。

儘管馬斯克和推特新任執行長雅克里諾（LindaYaccarino）都對X興致勃勃，外界則普遍認為，公司換個名字不難，畢竟Meta、Alphabet也都是後來才出現，但X's要取代tweet，或X要變成萬能app，可能很難克服文化問題。

對許多舊金山市民來說，Twitter外牆招牌所象徵的精神文化已逐漸成為過往回憶；自去年10月底，馬斯克入主推特後，公司大幅改變，包括裁掉近9成員工，總部大樓早已今非昔比。

除第一天拆卸作業曾吸引民眾圍觀外，殘缺不全的twitter招牌近日乏人問津，舊金山市建築檢查部今天告訴中央社，推特公司和建物管理者必須自行溝通，舊金山市政府不會介入招牌拆除作業，只要沒有犯罪行為即可。