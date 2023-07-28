美國政府關門威脅又來了 這回期限是9月30日

美國幫眾議院的預算討論因為對於支出水準和社會議題的歧見而停擺，但參眾議員本周將離開華府，開始8月休會，提高了聯邦政府在9月底前關門的風險。

彭博資訊報導，眾院預定9月12日才復會，必須在那短短12個工作天有一長串代辦事項，包括通過12項年度撥款法案中的11項，還要消弭和參院之間的歧見。

通過臨時資金法案的阻礙也很高，因為議員之間歧見很深，超保守派對政府關門的影響也冷淡以對，共和黨籍的眾議員古德（Bob Good）本周更說，必要時應該以政府關門為籌碼。

美國總統拜登和國會領袖原先希望先前為了提高美國舉債上限，所艱苦協商的支出上限，能為相對平順的預算討論鋪路，但保守派要求砍更多支出、以及對墮胎與跨性別等社會議題的攻擊性言語，已打亂這項計畫。

共和黨內爭論不休，已迫使眾院共和黨團放棄在所剩時間通過一項支應農業部支出的法案。在那之前，就連爭議最低的軍事營建和退伍軍人計畫開支法案，也只能在眾院勉強通過。

目前眾院的預算法案支出金額已低於比先前兩黨磋商的支出上限，但超保守派想再砍1,150億美元，而共和黨溫和派和民主黨不支持。

在參院，共和黨與民主黨已在起草超出上限1,400億美元的預算草案，採用被指定為「緊急」項目的可裁量支出漏洞，來迴避上限，這些措施已在委員會通過，但還沒交付全院表決。

增添前景隱憂的，還有對資助烏克蘭法案的分歧。參院民主黨和共和黨議員都說，準備在未來幾天提出擴大提供資金給烏克蘭的法案，並附帶一項臨時開支法案，讓聯邦政府在9月30日後維持運作，但眾院議長麥卡錫和其他共和黨眾議院都反對此舉，因為超過支出上限。