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路透：美最快28日宣布3.3億對台軍援 可能不含MQ-9A無人偵察機

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美製MQ-9B無人機。歐新社
美製MQ-9B無人機。歐新社

路透引述兩位美國官員獨家報導，美國可望最快於28日宣布，將提供逾3億美元軍援予台灣。該報導認為，此舉很可能觸怒中國大陸。

美國國會在2023年度預算中，授權將總值達10億美元（約315億台幣）的總統撥款權（ＰＤＡ）武器支援台灣。

1位匿名官員說，預計此次的軍援包裹價值約3億3千萬美元（約104億台幣）。

白宮婉拒對此置評。美方正式宣布時，預料不會提及其供應的武器系統清單。

4名消息人士近幾周指稱，這項軍援包裹原先可望包含4架無武裝的ＭＱ－９Ａ無人偵察機。但這些人士提到，由於官員們要逐步解決將若干僅美國空軍才准使用的先進設備，從這幾架無人機移除的細節，因此將ＭＱ－９Ａ納入的希望，這次恐落空。

其中1位獲簡報此事的人士提到，另一個問題在於，將由哪一方支付前述的無人機修改費用。路透無法確定，是否這些無人機還在此次的軍援包裹內。

駐美國台北經濟文化代表處未立即回應路透提出的置評請求。

台灣曾同意採購4架更先進的ＭＱ－９Ｂ「海上衛士」無人機，製造商為美國通用原子系統公司（General Atomics），預定2025年交貨。

美國國防部長奧斯丁5月16日曾向聯邦參議院1個小組表示，他很高興，美國很快將透過國會去年授權的ＰＤＡ，提供更多重大的安全援助予台灣。該報導認為，這番話為前述即將宣布的軍援埋下伏筆。

奧斯丁7月稍早說，為協助台灣自衛，美國及其盟邦有必要在接下來幾年，加快將武器移交台灣。

藉由允許美國總統從本國庫存中轉移物品和勞務，ＰＤＡ已持續用於緊急情況，以迅速執行對烏克蘭的安全援助。惟台灣ＰＤＡ屬於美國國會去年通過的1項非緊急授權。

美國 台幣 國防部

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