白宮改口 杭特風波燒向拜登

美國總統拜登之子杭特的認罪協議遭法官擱置，要求杭特和檢方釐清其中疑問。華爾街日報在社論中說，這項協議一直相當可疑，其中不合理之處令人懷疑檢方五年來的調查是否合乎誠信，杭特在海外疑似打著家族名號牟利的行為，拜登是否知情甚至參與，也讓外界好奇。

這篇社論說，這個認罪協議根本不合理，讓人感覺只想要掩飾並趕緊解決杭特海外牟利帶來的政治尷尬。協議中逃稅、非法持槍等罪名，早在調查啟動的幾個月後就能提出，根本不用拖到現在。

法官諾利卡在庭上詢問，這份認罪協議是否會讓杭特豁免因違反外國代理人法再被起訴，杭特方面和檢方竟出現完全不同說法，是這次開庭最關鍵場面。檢方稱協議並未提供這類豁免，杭特的律師一開始說這和他的理解不同，如果沒有豁免就沒有協議。

雖然杭特律師後來改口，但類似這樣對認罪協議的不同主張和疑問，讓諾利卡法官多次宣布休庭討論，還當庭有感而發的表示，兩造好像把法官給當成了一個橡皮圖章，最後宣布將協議擱置再議。

華爾街日報說，最大的問題不是認罪協議太寬或太嚴，而是杭特以家族影響力謀私之事，拜登是否參與。杭特的事業夥伴寄給他的一封著名電郵中提到「大人物」，是指拜登嗎？

拜登一再表示對杭特事業一無所知，媒體也沒有續追。但在這場認罪聽證結束後，有些人注意到白宮發言人尚皮耶的說法有些改變，表示「總統從未參與他兒子的事業」，而非拜登過去所說完全不知情。

杭特過去的生意夥伴阿契爾下周將在眾院作證，可能說出更多拜登擔任副總統期間與杭特的事業夥伴往來內幕。華爾街日報說，現在選民更在意的是，拜登是否早已知道杭特的作為卻說謊，以及司法部是否曾阻撓國稅局和聯邦調查局獲知真相。