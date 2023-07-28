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杭特拜登逃稅認罪協議 遭法官擱置

聯合報／ 記者顏伶如／綜合報導
美國總統拜登次子杭特廿六日出席德拉瓦州聯邦法院的認罪協議庭訊。（法新社）
美國總統拜登次子杭特廿六日出席德拉瓦州聯邦法院的認罪協議庭訊。（法新社）

美國總統拜登次子杭特．拜登被控逃漏稅案與美國司法部達成認罪協議，廿六日出現意外轉折，德拉瓦州聯邦地區法院法官瑪麗艾倫．諾利卡認為協議內容有疑義，決定將其擱置。兩造如今必須在卅天內針對這些疑義提出陳述，再由法官決定如何處理。

華爾街日報認為，這次庭訊顯示檢方並未排除未來可能對杭特提出更多起訴，包括觸犯外國遊說法等。這次庭訊代表杭特的司法問題持續存在，參眾兩院共和黨國會議員有更多話題可以在二○二四年大選期間取材。拜登最大競爭對手、前總統川普以及川普的共和黨盟友，一再批評這項認罪協商明顯偏袒杭特，有失公允。

杭特先前與檢方達成協議，就兩項逃稅指控認罪，換取非法持槍罪行不起訴，但必須遵守為期兩年的諮詢復健計畫。紐約時報說，開庭前兩造原本認為法官會迅速批准協議，沒想到聽審持續三小時，最後協議被法官擋了下來，說她需要更多時間檢視協商內容，還要求兩造補充說明。

美國媒體指出，法官諾利卡主要關切兩個問題。一是杭特這次的認罪協商，是否讓他豁免不受其他觸犯外國遊說法等罪名起訴？二是稅務官司為何附帶解決非法持槍指控，並將是否違反不起訴條件的決定權交給法官處理，而非檢方認定？這可能違反憲法規定行政與司法分權原則。

兩造經過激辯，後來當庭同意，認罪豁免範圍只及於逃稅罪名。但諾利卡法官認為，牽涉憲法的疑義仍未解決，表示無法決定接受或駁回這起認罪協商，因此將其擱置。諾利卡在川普總統任內獲得任命。

由於無法當庭達成認罪協議，杭特因此對逃稅罪名做出不認罪抗辯，結束這場聽審。兩造如今必須在卅天內針對疑義提出陳述，再由法官決定下一步如何進行。如果認罪協議最終不被法官接受，杭特將面臨審判。

共和黨籍眾院議長麥卡錫日前表示，眾院可能對拜登啟動彈劾調查，因為杭特海外事業有貪腐嫌疑。

白宮多次表示，拜登不曾與杭特討論生意，也未插手兒子的事業。參院多數黨領袖舒默說，對於檢察體系有信心，「沒有人應該做出政治或意識形態干預，要讓司法獨立進行」。

拜登 美國 川普

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