杭特拜登逃稅認罪協議 遭法官擱置

美國總統拜登次子杭特．拜登被控逃漏稅案與美國司法部達成認罪協議，廿六日出現意外轉折，德拉瓦州聯邦地區法院法官瑪麗艾倫．諾利卡認為協議內容有疑義，決定將其擱置。兩造如今必須在卅天內針對這些疑義提出陳述，再由法官決定如何處理。

華爾街日報認為，這次庭訊顯示檢方並未排除未來可能對杭特提出更多起訴，包括觸犯外國遊說法等。這次庭訊代表杭特的司法問題持續存在，參眾兩院共和黨國會議員有更多話題可以在二○二四年大選期間取材。拜登最大競爭對手、前總統川普以及川普的共和黨盟友，一再批評這項認罪協商明顯偏袒杭特，有失公允。

杭特先前與檢方達成協議，就兩項逃稅指控認罪，換取非法持槍罪行不起訴，但必須遵守為期兩年的諮詢復健計畫。紐約時報說，開庭前兩造原本認為法官會迅速批准協議，沒想到聽審持續三小時，最後協議被法官擋了下來，說她需要更多時間檢視協商內容，還要求兩造補充說明。

美國媒體指出，法官諾利卡主要關切兩個問題。一是杭特這次的認罪協商，是否讓他豁免不受其他觸犯外國遊說法等罪名起訴？二是稅務官司為何附帶解決非法持槍指控，並將是否違反不起訴條件的決定權交給法官處理，而非檢方認定？這可能違反憲法規定行政與司法分權原則。

兩造經過激辯，後來當庭同意，認罪豁免範圍只及於逃稅罪名。但諾利卡法官認為，牽涉憲法的疑義仍未解決，表示無法決定接受或駁回這起認罪協商，因此將其擱置。諾利卡在川普總統任內獲得任命。

由於無法當庭達成認罪協議，杭特因此對逃稅罪名做出不認罪抗辯，結束這場聽審。兩造如今必須在卅天內針對疑義提出陳述，再由法官決定下一步如何進行。如果認罪協議最終不被法官接受，杭特將面臨審判。

共和黨籍眾院議長麥卡錫日前表示，眾院可能對拜登啟動彈劾調查，因為杭特海外事業有貪腐嫌疑。

白宮多次表示，拜登不曾與杭特討論生意，也未插手兒子的事業。參院多數黨領袖舒默說，對於檢察體系有信心，「沒有人應該做出政治或意識形態干預，要讓司法獨立進行」。