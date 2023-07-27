隱瞞對UFO的研究？前情報官員指控華府

（德國之聲中文網）前美國空軍情報官員格魯什（David Grusch）周三（7月26日）在國會聽證時表示，美國政府隱瞞了對不明飛行物即UFO目擊事件的研究。五角大樓則駁回了這一指責。當天的聽證會上，還有兩名退役軍官講述了自己在軍隊服役時目擊UFO的經歷。

格魯什指控的內容是什麼？

格魯什在國會聽證時說，他"絕對"相信政府擁有不明異常現象（UAP）的資訊。"不明異常現象"一詞是五角大樓用來指不明飛行物即UFO的術語。中國媒體《澎湃新聞》報道，除與外星生命有關，這一新概念UAP還把涉及國家安全的無人機、氣球等物體納入其定義範圍。

格魯什說，"在我的工作當中，得知有一個長達數十年的對墜毀的UAP進行追蹤、回收以及逆向分析的工程計劃。""根據我收集到的數據，我決定向我的上司和多位總監報告這一信息，實際上，我成為了一名告密者。"

聽證會要求格魯什交出更多細節，但他表示不能做更多評述，因為有關信息是對外保密的。他稱，曾多次訪問過對UAP有直接信息的人。

他說："我的證詞來自那些長期為國家服務的人，他們具有合法記錄"。他補充說，其中許多人 "分享了圖片、官方文件和口頭證詞，證據令人信服"。

美國眾議員伯切特（Tim Burchett）支持"政府隱瞞信息"的觀點，他在聽證會開始時說，"我們要揭露掩蓋信息的真相"。他認為，這是一個政府透明度的問題，"我們不能相信一個不信任人民的政府"。

美國官方怎樣駁回指控？

五角大樓發言人高赫（Sue Gough）在一份聲明中說，調查人員沒有發現"任何可靠的信息，用來支撐現在或過去曾有過外星物體逆向工程的說法。"

白宮國家安全委員會發言人科比（John Kirby）表示，在外星球上有無生命的問題上，他不持立場。至於海空、軍飛行員所援引的"無法解釋的空中現象"，科比則表示："我們不知道這些現象是什麼。"

五角大樓下屬的"全域異常解決處"負責研究UAP議題，來自該處的柯帕特裡克（Sean Kirpatrick）今年早些時候對議員表示，他的機構 "迄今為止沒有發現任何可信的證據，表明存在外星活動、外星技術或違背已知物理原理的物體"。

不過今年5月，美國國家航空航天局舉行了首次關於UAP的公開會議，呼籲采用更嚴格的科學方法來澄清數百個目擊事件的緣由。

（美聯社、法新社等）

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