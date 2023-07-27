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好險！男開車突墜落122公尺懸崖 iPhone自動報警撿回一命

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國一名男子日前晚間開山路時，車子突然打滑墜入約122公尺高懸崖，造成頭部失血不止，所幸他的iPhone手機自動啟動車禍偵測功能報警。截自推特
美國一名男子日前晚間開山路時，車子突然打滑墜入約122公尺高懸崖，造成頭部失血不止，所幸他的iPhone手機自動啟動車禍偵測功能報警。截自推特

美國一名男子日前晚間開山路時，車子突然打滑墜入約122公尺高懸崖，造成頭部失血不止，所幸他的iPhone手機自動啟動車禍偵測功能報警，搜救人員收到訊息後立即出動，並順利找到該男子並將其送醫治療，目前已無生命危險。

綜合外媒報導，洛杉磯警方表示，當地時間21日晚間10半左右突然接到iPhone通知，在威爾遜山(Mt. Wilson)路上發生一起車禍。搜救人員前往現場，在懸崖下方約122公尺處發現從墜落汽車中彈出的男子，並緊急透過救援直升機將他送醫治療。

搜救人員麥克(Mike Leum)表示，男子被發現時頭部正在流血，「如果不是因為iPhone幫忙通報我們位置，沒有人會知道他在懸崖下，很有可能會因為失血過多而死，我有告訴他真的很幸運」。

搜救人員表示，這名男子幸運的是，他的手機安裝iPhone最新版本的碰撞偵測系統，該系統會透過衛星自動聯繫搜救人員，如果是使用舊版本的話，可能會因為手機訊號不佳而無法及時通知警方。

車禍 美國

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