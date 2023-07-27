快訊

杜蘇芮暴風圈節節逼近 深夜陸警區域再納彰化、南投

聽新聞
test
0:00 / 0:00

兩黨惡鬥「工具」 彈劾恐成常態

聯合報／ 國際中心／綜合報導

美國眾議院議長麥卡錫突然改變態度，表示將對拜登總統家族的財務問題展開彈劾調查。美國媒體指出，其實眾院共和黨人對彈劾拜登意見分歧，麥卡錫會拋出彈劾話題，和黨內極右派壓力有關。

極右派共和黨人早就想彈劾拜登，除了幫頻頻遭起訴的前總統川普出氣，也因為民意支持。歷次民調顯示，共和黨選民超過三分之二贊成彈劾拜登。

部分共和黨人認為拜登的兒子杭特在中國大陸、烏克蘭等地有不當獲利，還認為拜登也脫不了干係。然而，檢方從川普時代就開始調查，最後也只發現杭特涉嫌逃稅和吸毒持槍，已和杭特達成罰錢免坐牢認罪協議。共和黨極右派說，有舉報人說杭特案調查受到政治干預，還有未經證實文件稱拜登也有收錢，因此眾院要繼續查下去，就此事彈劾拜登。

麥卡錫今年初在眾院議長選舉就領教過黨內極右派的利害，因他們杯葛歷經四天十五輪投票才當選。他上月已擋下極右派就邊境政策彈劾拜登行動，現在杭特就要脫身，川普又即將因國會暴動案被起訴，極右派的情緒必須獲得宣洩，麥卡錫只好鬆口同意彈劾調查。

紐約時報說，共和黨對彈劾拜登其實立場分歧，主流派和搖擺選區議員認為，貿然發起不可能成功的彈劾行動，恐在搖擺選區激發民主黨凝聚力。

彈劾拜登需要眾院過半數同意，能否找到實際貪腐不法證據是首要問題。而彈劾審判在參院需要三分之二票數才能定罪，在當前參院由民主黨控制情況下，不可能過關。

回顧美國歷史，彈劾總統原本很罕見，上世紀僅尼克森、柯林頓面臨彈劾。近年來，彈劾總統似乎變成常態，川普兩度被彈劾，如今拜登也將面臨彈劾調查，讓彈劾逐漸變成黨爭工具，成為美國民意分裂、兩黨惡鬥的併發症。

拜登 共和黨 美國

延伸閱讀

美國4大AI業者成立產業組織 致力確保安全性

拜登推「夫人外交」 妻子吉兒出席教科文入會儀式

麥卡錫：共和黨國會議員擬對拜登展開彈劾調查

拜登愛犬「司令」咬傷7名特勤人員！其中1人送醫治療

相關新聞

麥卡錫改口 將「彈劾調查」拜登

美國眾議院的共和黨籍議長麥卡錫受到黨內極右翼對拜登政府採取強硬措施的壓力，二十四日接受福斯新聞主播漢尼提專訪時預測，隨著...

兩黨惡鬥「工具」 彈劾恐成常態

美國眾議院議長麥卡錫突然改變態度，表示將對拜登總統家族的財務問題展開彈劾調查。美國媒體指出，其實眾院共和黨人對彈劾拜登意...

拜登推「夫人外交」 妻子吉兒出席教科文入會儀式

美國第一夫人吉兒•拜登25日出席美國重返聯合國教科文組織的儀式，並將參訪法國數個文化地點，展開柔性外交。美國睽違5年後重返教科文組織，並推派第一夫人吉兒出席儀式。拜登政府擔心中國藉機施加影響力...

德桑提斯再裁競選團隊 花錢習慣豪奢…下季募款乏力

紐約時報報導，四名知情人士透露，正在角逐共和黨2024年總統初選的佛羅里達州州長德桑提斯(Ron DeSantis)，問...

共和黨初選僅7人參加辯論！7成選民看好川普是2024最強棒

共和黨的2024年總統大選初選參選人眾多，目前僅七人符合參加8月辯論的資格，前副總統潘斯(Mike Pence)與前阿肯...

共和黨總統初選…拉馬斯瓦米民調坐三望二 支持者看好當川普副手

37歲知名創業家拉馬斯瓦米(Vivek Ramaswamy)最近在民調中迅速崛起，成為角逐共和黨總統候選人提名的第三名，...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦