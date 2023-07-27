兩黨惡鬥「工具」 彈劾恐成常態

美國眾議院議長麥卡錫突然改變態度，表示將對拜登總統家族的財務問題展開彈劾調查。美國媒體指出，其實眾院共和黨人對彈劾拜登意見分歧，麥卡錫會拋出彈劾話題，和黨內極右派壓力有關。

極右派共和黨人早就想彈劾拜登，除了幫頻頻遭起訴的前總統川普出氣，也因為民意支持。歷次民調顯示，共和黨選民超過三分之二贊成彈劾拜登。

部分共和黨人認為拜登的兒子杭特在中國大陸、烏克蘭等地有不當獲利，還認為拜登也脫不了干係。然而，檢方從川普時代就開始調查，最後也只發現杭特涉嫌逃稅和吸毒持槍，已和杭特達成罰錢免坐牢認罪協議。共和黨極右派說，有舉報人說杭特案調查受到政治干預，還有未經證實文件稱拜登也有收錢，因此眾院要繼續查下去，就此事彈劾拜登。

麥卡錫今年初在眾院議長選舉就領教過黨內極右派的利害，因他們杯葛歷經四天十五輪投票才當選。他上月已擋下極右派就邊境政策彈劾拜登行動，現在杭特就要脫身，川普又即將因國會暴動案被起訴，極右派的情緒必須獲得宣洩，麥卡錫只好鬆口同意彈劾調查。

紐約時報說，共和黨對彈劾拜登其實立場分歧，主流派和搖擺選區議員認為，貿然發起不可能成功的彈劾行動，恐在搖擺選區激發民主黨凝聚力。

彈劾拜登需要眾院過半數同意，能否找到實際貪腐不法證據是首要問題。而彈劾審判在參院需要三分之二票數才能定罪，在當前參院由民主黨控制情況下，不可能過關。

回顧美國歷史，彈劾總統原本很罕見，上世紀僅尼克森、柯林頓面臨彈劾。近年來，彈劾總統似乎變成常態，川普兩度被彈劾，如今拜登也將面臨彈劾調查，讓彈劾逐漸變成黨爭工具，成為美國民意分裂、兩黨惡鬥的併發症。