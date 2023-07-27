麥卡錫改口 將「彈劾調查」拜登

美國眾議院的共和黨籍議長麥卡錫受到黨內極右翼對拜登政府採取強硬措施的壓力，二十四日接受福斯新聞主播漢尼提專訪時預測，隨著共和黨國會議員翻遍了銀行紀錄，尋找有關第一家庭的不利資訊，將很快收集足夠的證據，對拜登總統發起彈劾調查。

這是麥卡錫迄今最明顯指出共和黨眾議員將彈劾拜登的言論，還有可能對司法部長加蘭德和國土安全部長梅奧卡斯提出彈劾調查。不過，他沒有明確說出自己將著手對拜登、加蘭德或任何其他政府官員提出正式彈劾，也沒有提供時間表。

麥卡錫在福斯新聞廣泛觸及了共和黨調查的幾個項目，範圍從拜登家族成員從外企收到款項到美國國稅局吹哨人宣稱司法部妨礙了拜登之子杭特的調查等，認為共和黨調查正朝著將是所謂的歷史性彈劾調查方向發展。

麥卡錫在節目上表示，「如果你今天正坐在我們的位置，如果共和黨沒有取得多數地位，我們將對此將一無所知，我們只是跟著資訊走，但……這正上升到啟動彈劾調查的層級」。他說，彈劾調查「為國會提供最強大的權力，取得其餘的知識跟所需的資訊」。

麥卡錫之前曾經拒絕彈劾拜登的呼聲，認為還沒看到任何批准這個非常步驟的證據，他跟其他共和黨眾院高層六月才回絕了極右翼試圖以邊境問題為由迅速採取彈劾拜登的舉動，這也讓他此時的發言堪稱驚人的升級。

在此同時，共和黨正加緊鎖定拜登與杭特的行動，同時努力轉移人們對川普可能三度遭到起訴的注意力。

然而，共和黨內部對此分歧嚴重，也缺少在眾院闖關的票數。此外，彈劾程序會占用大量的議事時間，讓國會幾乎沒有可能從事其他工作。麥卡錫之前拒絕彈劾拜登也是擔心此舉能危及共和黨的眾院微弱多數，更不用說彈劾案進到民主黨領導的參院也不會有進展。

麥卡錫廿五日現身國會山莊時澄清，他還沒有宣布彈劾調查，但強烈暗示事態正朝這個方向發展。

麥卡錫向記者強調啟動彈劾調查與實際彈劾表決之間的差別，稱「彈劾調查讓國會能夠獲得資訊」。

針對麥卡錫的最新說法，白宮發言人山姆斯上推特發文，批評眾院共和黨人優先考慮的「不是美國人民希望我們解決的真正問題，像是繼續降低通膨或創造就業機會，他們罔顧真相追捕總統的渴望就像是無底洞。」