拜登推「夫人外交」 妻子吉兒出席教科文入會儀式

美國第一夫人吉兒•拜登25日出席美國重返聯合國教科文組織的儀式，並將參訪法國數個文化地點，展開柔性外交。美國睽違5年後重返教科文組織，並推派第一夫人吉兒出席儀式。拜登政府擔心中國藉機施加影響力，因此積極重返相關組織，並請妻子出席，展現美國的重視。

5年後重返教科文組織

根據《美國之音》報導，總部位在巴黎的聯合國教科文組織於25日舉辦美國的入會儀式，美國方面推派第一夫人吉兒出席。吉兒的參與一方面展現美國對此事的高度重視，另一方面也是讓吉兒發揮自己身為教師的長處，到法國展開文化柔性外交。

美國自從聯合國教科文組織於2011年讓巴勒斯坦以國家身分入會之後，就因為「反以色列」傾向，開始凍結真相關預算，並在川普任內正式退出。但拜登政府擔心中國恐怕在AI與科技教育上施加過多影響力，因此決定重返聯合國教科文組織。拜登也準備在2024年提供1.5億美金的預算給聯合國教科文組織。

第一夫人的文化外交

《美聯社》指出，吉兒的出席與她自身的專業相符。也能順勢推動文化外交。吉兒就在致詞時表示，身為一個教師，她很開心美國能重返教科文組織，也象徵了拜登總統要讓美國在各個領域重新領導世界的承諾。

除了出席入會儀式外，吉兒也將到位於諾曼地的英美公墓，紀念於二戰中喪命的美國士兵。她也將會到法國知名的聖米歇爾島參訪，來強調保存世界文化遺產的重要性。

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