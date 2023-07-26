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拜登愛犬「司令」咬傷7名特勤人員！其中1人送醫治療

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國總統拜登飼養的德國牧羊犬「司令」在四個月內已經咬傷七人。美聯社
美國總統拜登飼養的德國牧羊犬「司令」在四個月內已經咬傷七人。美聯社

美國特勤局記錄顯示，總統拜登飼養的德國牧羊犬「司令」（Commander）在四個月內已經咬傷七人、共計10次，其中一名傷者更需到醫院求診。拜登先前養的另一隻牧羊犬「少校」（Major）也因出現類似的攻擊行為而被趕出白宮

紐約郵報報導，保守派非營利組織「司法觀察」（Judicial Watch ）25日公布近200頁特勤局記錄，顯示2022年10月至今年1月期間，「司令」有多次攻擊行為，牠是2021年12月由拜登的弟弟詹姆斯（James Biden）所送。

紀錄顯示，在10次咬傷或攻擊事件中，有六次涉及嚴重咬傷，兩次是沒有導致咬傷的攻擊性事件。另外兩宗被形容為出於「貪玩」或「友好」的咬傷，毋須醫療護理。

當中包括去年11月3日，一名穿制服的特勤局人員遭「司令」咬了兩次，分別在右上臂和大腿。白宮醫療部門替其緊急治療後，決定將其送往醫院。

於2021年入住白宮的另一隻牧羊犬「少校」也曾咬傷過人，最終出於安全原因，被送往拜登朋友家住。

特勤局發言人古列爾米（Anthony Guglielm）表示，對於過去幾任總統的家庭寵物，特勤局一直在探討如何更好處置，包括的「司令」連串事件，強調特勤局極其重視員工安全和福祉。

第一夫人吉爾（Jill Biden）的發言人表示，拜登設法處理問題，持續與特勤局和行政官邸工作人員合作，制定額外防範措施和培訓，並指對於家庭寵物來說，白宮是個「充滿壓力的環境」。

拜登 白宮 寵物

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