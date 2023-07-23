冷凍浴、照紅外線未經認可 世上卻越來越多幫人延長壽命的「永生診所」

摘要 1. 越來越多「長壽診所」在美國各地出現，估計目前上看800間，全球對長壽診所的投資額增加超過一倍，達5700萬美元（約合新台幣18億元）。 2. 診所會替客戶量身打造「長壽路線圖」，也提供紅外線、增生、冷凍療法，每樣治療所費不貲，許多渴望永生的人卻願意一試。 3. 為何長壽診所現在才受歡迎？由貝佐斯、OpenAI執行長阿特曼等科技億萬富翁帶頭，試圖用科技破解有限的生命，促使越來越多人效仿嘗試這些非傳統療法。

這一生，你想要活多久才夠？又願意為了延長生命，付出多少代價？

《華爾街日報》報導，越來越多「長壽診所」在美國各地出現，估計目前上看800間。這些診所提供的，往往是還未完全經科學或監管機構證實的尖端療法，目的是幫助顧客活得更長更久。

在形似肺部的鋼鐵裝置裡照45分鐘紅外線、在溫度低於0度的大型罐子做冷凍浴、注射含有麻醉液的溶液到體內......即使每樣治療都所費不貲，事實證明，許多渴望永生的人都願意一試。

根據長壽科技新聞網站Longevity.Technology的數據，2021年到2022年，全球對長壽診所的投資額增加超過一倍，已達5700萬美元（約合新台幣18億元）。

例如，一位48歲的房地產顧問埃林（Erin King）為了治療受傷的手肘，採用「增生療法」（Prolotherapy），向體內施打一種含有鹽、糖或是局部麻醉劑的溶液。他表示他的傷處改善了。

這些服務也往往要價不斐。《華爾街日報》指出，診所會替客戶量身打造「長壽路線圖」，指導客戶該如何執行飲食、運動、睡眠和營養補充品，幫助延長壽命。但對於這一量身定做的套裝服務，客戶每年支付的費用，可能高達10萬美元（約合新台幣310萬元）。

《金融時報》記者瓊斯（Sam Jones）飛到一間瑞士豪華診所親身測試。他參與的療程，短短5天就要價約9800瑞士法郎（約合新台幣35萬元）。

5天中他體驗了冷凍和紅光療法。他先在一個大罐子裡洗冷凍戰鬥澡，接著在一個裝置中照紅外線45分鐘，同時有熱油緩緩滴在他額頭上。這些療法聲稱分別是為了減少身體發炎、以及增加能替人體細胞儲存能量的化合物。

但，人類對永生的追求已經有數千年的歷史，為何長壽診所現在才受歡迎？

原因在於，由科技億萬富翁帶頭，試圖用科技破解有限的生命，不僅讓長壽醫療領域獲得的投資額遽增，也促使越來越多人效仿嘗試這些非傳統療法。

尤其，世界上許多科技公司的CEO，紛紛對新科技著迷，試圖扭轉人體必然走向衰老、死亡的路徑，也感染更多名人、富豪想要親身採用。

例如，電商巨頭亞馬遜創辦人貝佐斯（Jeff Bezos）投資一間2022年成立的新創Altos Labs，目的是「用細胞再生療法，恢復細胞的健康，進而逆轉人一生中可能發生的疾病、傷害和殘」。

推出聊天機器人ChatGPT的人工智慧公司OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman），去年對2021年才成立的長壽新創Retro Biosciences，挹注1億8千萬美元（約合新台幣56億元），是該類新創有史以來收到的最大筆募資。

今年5月，大腦監測新創Kernel創辦人、45歲的強生（Bryan Johnson）接受17歲的兒子輸血給自己，試圖驗證科學尚未證實的一種假設：年輕血漿可以讓人回春，激進做法引起爭議。

不過，《華爾街日報》指出，長壽診所涉及的風險也很多，未經批准的療法可能導致細菌感染。診所提供過多檢查，也可能導致過度診斷，讓人試圖治療不會造成傷害的良性腫瘤，徒增煩惱和浪費金錢。

早在西元前，秦始皇就苦苦尋找長生不老藥；數千年後，人類對永生不死的追求，又藉著科技之名捲土重來。是人性，更是醫療商機。

資料來源：華爾街日報、金融時報、商業內幕

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