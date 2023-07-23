拜登新任印太司令 看重對中經驗

美國總統拜登廿一日提名海軍作戰（軍令）部副部長弗蘭切蒂（Lisa Franchetti）上將升任部長，若獲參院同意，弗蘭切蒂將成為隸屬美國國防部的軍種當中首位女性作戰部長，和美軍參謀首長聯席會議（ＪＣＳ）的首位女性成員。

國防部長奧斯丁建議的部長人選是太平洋艦隊司令帕帕羅，獲拜登派任印太司令，接替明年退役的阿基里諾。奧斯丁看重的是帕帕羅應對中國的經驗。

白宮高層表示，弗蘭切蒂出線的主要原因是深厚的行政與指揮歷練，包括海上及濱海作戰，高司單位的參謀資歷，拜登相信她能夠妥善領導作戰部。拜登讓弗蘭切蒂和帕帕羅一起領導海軍，面對中國對美國構成的重大軍事威脅。

現任海軍作戰部長吉爾迪今秋退役，曾於去年表示，不能排除解放軍在二○二二年、二○二三年犯台的可能性。

阿基里諾的前任戴維森卸任印太司令前，在參議院軍事委員會作證表示，憂心中共正在加速其野心企圖，在二○五○年前取代美國的世界領導地位，「台灣也是中共野心企圖之一」，六年內恐面臨顯著威脅；被解讀為戴維森認為中國大陸會在二○二七年前嘗試進犯台灣。

阿基里諾接任後表示，「侵略時間表」並不重要，每個人都有自己的猜測；印太司令部的目標在於嚇阻衝突發生，美軍已經準備好應對任何變局。