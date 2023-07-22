13歲德州女被綁到加州「慘遭多次性侵」 靠求救紙條順利獲救

美國德州一名13歲女孩遭綁架到加州，並沿途遭到多次性侵，所幸最終靠著一張「救我!」的紙條向路人求援，順利獲救。

綜合外媒報導，根據美國司法部，7月6日，該名13歲女孩正在德州聖安東尼奧市（San Antonio）的一個公車站附近，61歲嫌犯薩布蘭（Steven Robert Sablan）開車靠近，並持槍威脅少女「如果你不上車，我就會傷害妳。」

據了解，薩布蘭在開車時告訴這名少女，他會帶她去搭郵輪，如此她就可以去澳洲拜訪一位朋友，但她必須「先為他做點什麼」。根據法庭文件，他隨後多次對這名未成年女性進行性侵犯。

7月9日，兩人抵達加州長堤市一家自助洗衣店。薩布蘭進入自助洗衣店，將女孩留在車裡。獨自一人在車內少女趁機抓起一張紙，寫下「救我！」（Help me!）的紙條，希望引起路人的注意。

所幸有一名路人當時正在停車場，看到車裡的女孩拿著求救字條，便立刻報警，警察很快就抵達現場並找到了女孩。法庭文件顯示，當警察找到這名少女時，她也用口型說出了「救命」這個詞。

根據洛杉磯檢察官辦公室稱，薩布蘭7月9日被逮捕，警方在他的車上搜出黑色BB槍及手銬，因綁架、猥褻兒童等罪名被關押在長灘市監獄。20日被聯邦大陪審團起訴，遭控綁架和販運未成年，意圖從事性犯罪活動。