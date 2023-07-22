陸駭客入侵 美駐中大使電郵遭駭

美國政府上月底發現有中國駭客入侵政府官員的電子郵件帳號，華爾街日報廿日獨家報導，美國駐中國大使伯恩斯和國務院亞太助卿康達也被駭，駭客透過他們的電郵，來蒐集拜登政府內部對於中國政策的討論和計畫，網攻碰上布林肯訪問中國前後的敏感時機，官員形容這是一種「外科手術式」的精準攻擊。

報導指出，先前已知商務部長雷蒙多是受害的高級官員之一，現再傳出伯恩斯和康達被駭。報導提到，駭客似乎沒鎖定國務卿布林肯及其資深顧問們，而是把重點放在少數負責美中關係的資深官員身上。

華爾街日報報導，美國官員形容這是一種「外科手術」式的攻擊，僅選擇少數具有高價值的對象攻擊，這是敵對國家常見的行動，但官員試圖降低其整體影響。

康達上個月才陪同布林肯到北京訪問，並和布林肯、伯恩斯等人一起會見包括中國國家主席習近平等中國高層官員；康達在布林肯正式啟程前，還先到北京安排訪問事宜。

報導指出，雖然被駭的是非機密電郵，但駭客透過掌握康達和伯恩斯的郵件系統，就可以蒐集近期美國官員訪問中國的計畫，以及拜登政府制定對中政策時的內部對話訊息。

報導引述知情人士指出，據信康達和伯恩斯是被駭的最高層級國務院官員，駭客鎖定他們的電郵帳號攻擊，進入受害官員的收件匣竊取機敏訊息，推估至少數十萬封的美國政府個人郵件外洩，數目還可能增加。

微軟上周公布，據點在中國的駭客攻擊包含數個美國政府機構在內的、約二十五個組織的電子郵件帳號。微軟說，攻擊是發生在五月，但直到六月中才被發現。這時間點與布林肯訪中的日程吻合，全案正由聯邦調查局（ＦＢＩ）等單位調查中。

美國有線電視新聞網（ＣＮＮ）當時報導，第一個回報異常狀況的就是國務院，不過，國務院以調查為由，拒絕說明受害官員與具體狀況。

聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會首席議員克利什納穆希廿日在聽證會詢問康達，是否能確認他和他的團隊電郵沒被駭客入侵，康達說，無法評論ＦＢＩ正在進行的調查，但他不會排除這個可能性。

國務院表示，案件正在調查中，無法分享更多訊息。