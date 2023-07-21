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美高官訪華成效不彰？共和黨批拜登政府軟弱

德國之聲／ 德國之聲
前美國國務卿季辛格（Henry Kissinger）。美聯社
前美國國務卿季辛格（Henry Kissinger）。美聯社

美國眾議院「美國與中共戰略競爭特設委員會」週四（7月20日）召開聽證會，就如何妥善處理美中關係展開激烈辯論。會上，部分共和黨議員認為，美國高官近期積極與中國高層接觸是一種「軟弱」的表現，遭到民主黨議員的強烈反駁，並稱對此論述感到「相當震驚」。

該委員會主席、共和黨眾議員加拉格爾（Mike Gallagher）在開場時批評，拜登政府是在與北京進行「殭屍接觸」（zombie engagement），並質疑拜登政府為了推動美中高層互動，停止抵禦中國的侵略行徑。

加拉格爾表示，拜登政府對中國人權、半導體出口限制等採取了較強硬的措施，然而在過去6至7個月以來，其中國政策似乎轉移了重心。

今年2月爆發「間諜氣球事件」之後，中美關係降至冰點。加拉格爾批評，美國不僅未向中國共產黨究責，反而「追著中國的外交官在全球到處跑」，積極推動恢復與中國高層對話，彷彿其不需要道歉。

「就我看來，良好政策卡在跨部門程序的煉獄之中，顯然被犧牲在『殭屍接觸』的祭壇上，」加拉格爾說，並指控拜登政府延誤了多項對中制裁舉措。6月，他投書《華爾街日報》時就曾提到「殭屍接觸」一詞，指拜登政府重啟了過去數十年來已被證明無效的對中接觸政策：推動對話與合作的同時，因擔心激怒中國，而不尋求自身防衛措施。

據「昆西國家事務研究所」（Quincy Institute for Responsible Statecraft）旗下網路雜誌「Responsible Statecraft」報導，共和黨議員吉梅內斯（Carlos Gimenez）在聽證會上問道：「中國上一次要求會見美國高級官員是什麼時候？我們繼續要求與中國舉行高級別會議，你不覺得這可能被全世界視為軟弱的表現嗎？」

部分民主黨議員強力反駁這項論述，並稱對相關說法感到「相當震驚」。其中，民主黨眾議員奧金克洛斯（Jake Auchincloss）對於聽證會將「外交政策」與「軟弱」錯誤地劃上等號，表達了不滿。

接觸外交未果？

近期美國高官陸續訪中，繼布林肯6月中旬重啟延宕已久的訪華之旅後，美國財長耶倫（Janet Yellen）、氣候特使克裡（John Kerry）皆在7月相繼訪中。

外界觀察，相較上述美國現任官員，目前仍在中國出訪的前美國國務卿季辛格（Henry Kissinger）似乎更加受到北京禮遇。他在18日突訪中國之後，已分別會晤了中國國家主席習近平、中共中央外事辦主任王毅，以及中國國防部長李尚福。

此前，白宮表示知悉季辛格此行，並強調這只是「一位公民」的私人訪問。20日，白宮進一步對季辛格到訪北京期間，較現任華府官員接觸到更多中方官員表示遺憾。

白宮國家安全委員會發言人柯比（John Kirby）說：「一個普通公民可以與（中國）國防部長會面並進行溝通，而美國（政府官員）卻不能，這令人遺憾。」

柯比強調，美方仍會繼續致力讓兩國軍事「溝通渠道恢復暢通」，因為若缺乏溝通渠道，將導致雙方在緊張局勢下的誤判風險增高。

儘管近期中美高層互動增多，但雙方的軍事往來仍未恢復。美國上月表示，中方拒絕兩國防長在新加坡會面的邀請。此舉背後原因被認為是美國尚未撤銷對李尚福的制裁。李尚福擔任中國防長之前，曾因涉嫌參與從俄羅斯進口武器而受到美國制裁。

中國外交部當時則批評，美方應立即撤銷對李尚福的制裁，並且「採取實際行動為對話溝通掃清障礙、營造氛圍、創造有利條件」。

檢討美中經貿關係

在20日的聽證會上，共和黨議員也認為美國在經貿上對中國的態度不夠強硬；其中2位議員更呼籲，應終止與中國的所有貿易往來，嚴格禁止技術出口至華為等中國科技企業。 「我們必須停止一切對華貿易，因為與他們（北京）成為合作夥伴會危及我們的未來，」共和黨議員盧特克邁耶（Blaine Luetkemeyer）說。

他補充道，當中國在經濟上超越美國時，「我們就完了」，並引用投資銀行高盛集團（Goldman Sachs）的預測報告，稱中國「最終將在未來10年內超越美國」。屆時，他認為中國「將能夠對全球所有的經濟夥伴發號施令」。

而部分民主黨議員則認為，若與中國在經濟上完全脫鉤，將削弱美國企業的全球競爭力。美國商務部負責出口管理的助理部長肯德勒（Thea Rozman Kendler）表示，美國不尋求與中國脫鉤，但已採取一系列措施確保北京無法獲得「可用來威脅美國國家安全利益的技術」，包含涉及軍民兩用技術的相關出口限制。

香港《南華早報》報導，聽證會上針對中美投資及貿易的唇槍舌戰，凸顯了華盛頓在對待北京的態度上存在越來越大的分歧。

（綜合報導）

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北京 美中關係

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