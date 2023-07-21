快訊

2023鬼月暖身！盤點7部院線恐怖電影片單 你敢看嗎？

高樓裝冷氣掉落砸死女大生 李姓工人3萬交保

俄國退出黑海穀物協議 不只瞄準烏克蘭還想噱一筆？

黑石集團管理資產總規模 達成1兆美元里程碑

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
黑石集團表示，管理的資產規模達到1兆美元的里程碑。路透
黑石集團表示，管理的資產規模達到1兆美元的里程碑。路透

黑石集團（Blackstone）表示，管理的資產規模達到1兆美元的里程碑，且創新高，主要是不動產與保險業務帶動，但黑石上季營收不如預期。

黑石集團20日發布的財報顯示，該公司是第一家管理資產規模超過1兆美元的另類資產管理業者。黑石在2018年管理4,390億美元的資產時，便宣布這個目標。

黑石集團能夠達標，部分受惠於黑石不動產所得信託基金的成功，該基金在加州等地的快速成長領域，擁有租賃房產、工業地產及資料中心。黑石進入保險事業，包括以近30億美元收購Allstate，也幫助建立1兆美元的資產。

不過，黑石的股價20日卻收跌0.6%至107.51美元。 黑石第2季可分配盈餘去年同期減少近40%至12億美元，或每股93美分，略高於FactSet訪調分析師預期的92美分。部門營收下滑43.4%至235億美元，則低於預期。

該公司上季管理的總資產規模增加6%到1兆美元，可賺進費用的管理資產成長7%至為7,311億美元，卻略少於第1季的7,320億美元。富國銀行分析師歐席亞指出，黑石的費用管理資產季比缺乏進展，成為上季財報受人矚目之處。

黑石集團共同創辦人兼執行長蘇世民（Stephen Schwarzman）表示，管理資產規模達到1兆美元，為提前三年達標。

MarketWatch指出，黑石已透過多元化策略擴張管理的資產規模，包括1990年設立資金的避險基金部門、1991年投資不動產、1998年投資信用市場、2008年擴張信用事業，還有2011年設立私人財富部門、2012年探索戰術機會、2013年推出次級私募股權基金投資，2017年又進入基礎建設市場，2018年推出壽險部門以及保險解決方案管理部門，2020年推出第一檔成長股權基金。

資產 保險 信用

延伸閱讀

老夫妻咬牙賣房搬進都會區 選錯地段「連超商都沒有」好後悔

【線上研習會】失智翁捐行天宮9億不動產卻照護落空？財務及早規劃免悲劇

北市發布不動產年報 十大豪宅之首每坪破260萬元

主力購屋年齡延至40-45歲 專家：2因素造成

相關新聞

季辛吉訪中會習近平、防長李尚福 白宮稱「公民私人行程」：很遺憾美國政府做不到

美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）近日訪問中國，與中國國家主席習近平和中國國防部長李尚福會面，習近平更...

媒體指私下承諾幫川普刪除彈劾紀錄 麥卡錫否認

共和黨籍的美國聯邦眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）今天說，他並未向前總統川普承諾會通過一項旨在刪除川普兩...

WSJ：陸駭客攻擊美助卿、大使電郵 蒐集拜登對中政策

美國政府上月底發現有中國駭客入侵政府官員的電子郵件帳號，華爾街日報（WSJ）20日獨家報導，美國駐中國大使伯恩斯（Nicholas Burns）和國務院亞太助卿康達（Daniel Kritenbrink）也被駭，駭客透過他們的電郵，來蒐集拜登政府內部對於中國政策的討論和計畫，網攻碰上國務卿布林肯訪問中國前後的敏感時機，官員形容這是一種「外科手術式」的精準攻擊。

拒絕軟弱標籤 美亞太助卿：絕對沒有為了互動而讓步

美國國務卿和財政部長上月訪問北京，重啟美中高層互動，在美國聯邦眾議院美國與中國共產黨戰略競爭特別委員會的聽證會中，共和黨...

對台軍售延宕 美：用軍援等途徑盡快履行承諾

美國對台軍售交付延宕達190億美元，美國國防部印太事務助理部長瑞特納今天表示，除一般軍售，華府也會透過總統撥款權軍援及外...

美高層接連訪中 眾院中國委員會批「殭屍外交」

美國高層官員近期接連訪問中國，眾院中國問題委員會主席蓋拉格今天批評拜登政府從事「殭屍外交」，讓接觸政策起死回生，為推動美...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦