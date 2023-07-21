季辛吉訪中會習近平、防長李尚福 白宮稱「公民私人行程」：很遺憾美國政府做不到

美國前國務卿季辛吉（Henry Kissinger）近日訪問中國，與中國國家主席習近平和中國國防部長李尚福會面，習近平更稱季辛吉為「老朋友」。對此，美國白宮20日坦言，很遺憾季辛吉比現任美國官員更易於與中方接觸，稱會持續重啟美中軍事對話。

路透報導，美國白宮國安會戰略溝通協調官柯比（John Kirby）表示，他們知悉季辛吉的訪中行程，這是公民的私人訪問。他表示，「讓我們感到遺憾的是，一位民眾能夠與國防部長見面、談話，美國政府卻不能。」

柯比強調，「這就是我們想要解決的問題。這也是為何我們持續嘗試重啟軍事溝通。因為要是對方不願這麼做，又如同現在處於高度緊張、容易誤判的局勢時，風險就會很高。」

柯比提到，美政府官員也期盼季辛吉返國後，能聽聽這趟行程所聽見、看見和學到的。

美國總統拜登上月表示，希望在未來幾個月內與習近平會面，有官員希望盡快在9月於新德里舉行的G20峰會或11月亞太經濟合作會議（APEC）上進行面對面會談。