聽新聞
test
0:00 / 0:00
拜登兒案餘波未息 共和黨眾議員在聽證會提問時秀他「壞壞照」
美國共和黨籍喬治亞州聯邦眾議員格林（Marjorie Taylor Greene）19日在眾院監督與問責委員會舉行聽證會期間，出示了看上去像是拜登總統之子杭特的性行為照片，立即引來民主黨籍眾議員們的斥責。
華盛頓郵報報導，眾院監督與問責委員會當時正在聽取涉及針對杭特．拜登稅務調查的2位美國國稅局（IRS）吹哨人證詞，格林則在她的質詢時間拿出了印著露骨色情照片的手舉板。
根據新聞，格林在開始提問之前，就先行發出了警告，「我想讓委員會與每個在家收看的人知道，請家長酌情觀看」，並在提問接近尾聲時出示了照片。
從現場畫面可見到，照片裡的性器官與其他人臉龐都被黑色方塊擋住，唯獨似乎是杭特．拜登的面容沒有進行處理。格林在沒有任何證據的情況下，指出這些照片顯示杭特．拜登「製作色情作品」。國會山莊報指出，格林指稱杭特．拜登不當利用自家公司核銷了召妓費用，並詢問了以賣淫為目的跨越州界運送女性定為刑事犯罪的「曼恩法案」（Mann Act）相關問題。
儘管格林的舉動引發了其他眾議員的抗議、嘲笑與指責，但同黨成員沒有表現出打退堂鼓的跡象。眾院監督與問責委員會官方推特帳號由占多數的共和黨人管理，就轉發了格林提問與出示手舉板的影像，委員會主席柯默（Rep. James Comer）的發言人則未立即回應華郵置評請求。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言