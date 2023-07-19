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離奇！公路上卡車輪胎突脫落 18歲正妹遭砸中慘死

聯合新聞網／ 綜合報導
卡車輪胎脫落後砸中蘿倫的車子擋風玻璃，導致她不幸傷重身亡。圖擷自紐約郵報
卡車輪胎脫落後砸中蘿倫的車子擋風玻璃，導致她不幸傷重身亡。圖擷自紐約郵報

美國肯塔基州日前發生一起離奇事故，一輛行駛在高速公路上的卡車輪胎突然脫落，導致後方車輛閃避不及，最後輪胎撞破對向車輛擋風玻璃，導致18歲的女駕駛不治身亡。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，7月16日18歲的女大學生蘿倫（Lauren Collins）於凌晨時行駛在75號州際公路上。當時蘿倫的車輛是向南行駛，不過對向的一台卡車輪胎突然脫落。脫落的輪胎擊中分隔島彈到蘿倫的方向，竟直接撞破蘿倫車子的擋風玻璃。

警方表示，當地消防人員立刻到現場將蘿倫從撞成廢鐵的殘骸中救出，緊急送往附近的辛辛那提大學醫學中心，不過蘿倫最後仍因傷重不治身亡。

蘿倫是肯塔基大學的學生，這起離奇的事故讓年紀輕輕的蘿倫葬送生命，親友都非常傷心。家人追念她時表示，蘿倫是一個有著自由靈魂的人，她非常喜歡跳舞，也很幽默風趣。家人也在蘿倫的臉書寫下悼念文，並表示蘿倫已經去到天堂，成為天堂最寶貴的天使。

目前警方仍未追查到肇事的卡車及卡車司機，全案仍在調查中。

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