紐時：川普當選 擬擴張總統權力

紐約時報十七日報導，美國前總統川普及盟友計畫，若川普明年總統大選勝出，將於二○二五年大幅擴張總統權力，並限縮部分聯邦機關權限的獨立性。該報導認為，果真如此，美國的行政架構將出現變化，從現行的聯邦制，朝中央集權制發展。

川普早已放話，若再入主白宮，將下令對民主黨總統拜登展開犯罪調查，還將終結一九七○年代「水門案」後，美國司法部不受白宮干預的獨立傳統。

根據川普競選團隊宣傳政策提案與消息人士受訪內容，川普及挺川人士的目標範圍更廣，即希望更改長久以來政府部門權力的監督制衡架構，使總統掌握更多目前屬聯邦機關的權限，並使白宮能夠對獨立機關做出政治干預。

消息人士指稱，川普欲納入總統管轄的獨立聯邦機關，包括聯邦傳播委員會與聯邦貿易委員會。

另外，川普想恢復前總統尼克森以來，被國會禁止的「擱置」預算手段，即儘管國會對若干計畫完成撥款，總統仍可擋下。川普打算撤銷數十萬名常任文官公務員的任職保障，以便他更易於開除阻撓其推行政策的絆腳石。他還計畫在各情報單位、國務院及國防部門發動肅清行動，剔除仇恨國家的病態政治階級。

川普任內的白宮人事主管、也曾是他私人助理的麥金蒂（John McEntee），就是參與川普後年擴張總統權限計畫的成員之一。紐時引述麥金蒂報導，川普調整聯邦政府的計畫將是前總統羅斯福推出「新政」以來，規模最大的政府架構基本改造。

麥金蒂聲稱，現行行政架構來自自由派的設計，旨在宣傳自由派人士的政策，既有架構功能無法推動保守派的施政，而且對個人權利保護不周，有必要徹底改造制度。川普任內的白宮預算及管理局長、智庫「美國復興中心」（ＣＲＡ）主席伏特（Russell Vought）則宣稱，我們想做的是列出獨立機關，然後一舉拿下。