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福音進入監獄 美國百名獄囚高唱詩歌

台灣醒報／ 記者莊瑞萌╱台北報導
監獄的人依舊渴望心靈受到安慰。(Photo by God Behind Bars on Facebook)
監獄的人依舊渴望心靈受到安慰。(Photo by God Behind Bars on Facebook)

服刑多年的受刑人聽見福音「覺今是而昨非」。美國監獄事工在今年7月前往監獄傳福音，透過詩歌感動許多受刑人，得救者快樂跳舞、唱歌，有人犯罪的生命就此被轉變。

信仰改變獄中囚犯

據《CHVN-FM廣播電台》報導，2009年開始與教會合作的監獄機構「獄中上帝」(God Behind Bars)，在今年7月7日公布1支影片，在監獄中超過100名受刑人歡喜快樂唱詩歌敬拜上帝，其中1位受刑人還拿起麥克風開始唱詩歌。該名受刑人入監服刑18年，自從在監獄裡接納耶穌成為生命救主後，已經協助數千名獄友認識耶穌。

這次在監獄小教堂舉行的福音活動共有150個人參加，現場除了充滿詩歌音樂，許多人還舉起雙手敬拜上帝。

終於卸下心防

據《上帝電視台》報導，被判60年有期徒刑、目前已服刑18年的瑪麗亞第一次被關時，雖然對上帝有怨言，但是由於其他獄友持續為她禱告，直到她某日聽見真理，讓她表示，「對方跟我說上帝赦免妳的罪了，祂愛妳。」

多年沒上教堂禮拜的瑪麗亞，之後積極參加「獄中上帝」舉辦的禮拜活動，最後願意將自己的人生交給耶穌管理，參加小組並為其他受刑人禱告。

據《基督教新聞網》報導，「獄中上帝」統計，今年6月至少有130位受刑人受洗，其中包括90名女性。該機構主管霍特表示，希望透過合作的方式，接觸美國230萬名受刑人，「我們的在監獄設置小型校園，整個任務就是向受刑人介紹耶穌。」

一名受刑人表示，「在獄中，我很容易變成一個怨恨、冷漠的人，但由於我與耶穌基督的關係，並在獄中受洗成為一位新造的人，我學會了成為一個喜樂的人。」

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受刑人 監獄

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