Nvidia等美晶片大咖會白宮官員 反對加強對陸出口管制

輝達（Nvidia）、英特爾、高通等美國前幾大晶片公司執行長，周一（17日）會見國務卿布林肯在內多位官員，希望說服拜登政府打消加緊對中國大陸出口管制的念頭。

知情人士向彭博新聞透露，這幾家大型半導體公司的執行長，反對再進一步收緊對中國大陸的晶片和半導體製造設備的出口管制。

除布林肯外，與會者還有商務部部長雷蒙多、國家經濟委員會主任布蘭納德、國家安全顧問蘇利文。

這些在美國半導體大企業認為，與中國大陸這個最大市場的關係被切斷的話，將損害公司在技術開發上的投入能力，最終波及美國的領先地位。據了解，華府計劃幾周內公布對陸晶片出口管制新規定。

國務院發言人表示，布林肯「想分享他對產業和供應鏈議題的看法，特別是他最近造訪中國後的想法，同時想直接從業者聽取他們如何看待供應鏈議題、如何在中國經營業務」。

與官員的討論也包括加快晶片法的撥款，並確保美國的政策不會讓晶片業者阻絕於中國大陸這個利潤豐厚的市場。

彭博向有關各方查證時，輝達和高通不予置評，英特爾和白宮暫未回覆置評請求。

美國半導體產業協會（SIA）周一說：「範圍太廣、模糊、有時只是單方面的管制，有減損美國半導體產業競爭力之虞。同時也會打亂供應鏈，為市場帶來重大的不確定性，也會激化中國持續升高報復。」